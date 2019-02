Porte aperte all’ateneo lecchese del Politecnico

Tante le future ‘matricole’ in visita per conoscere l’università

LECCO – Riflettori accesi sul campus del Polo territoriale di Lecco per l’edizione 2019 dell’Open Day che si è appena conclusa.

L’evento ha registrato una grande affluenza da parte di allievi frequentanti istituti tecnici e licei scientifici e, come per le edizioni precedenti, l’iniziativa ha avuto una grande risonanza, intercettando l’attenzione di studenti provenienti da tutto lo stivale: Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana e Lazio. Per gli studenti fuori sede e per gli interessati, nel corso della mattinata è stata organizzata una visita alla residenza universitaria “A. Loos”, curata dal personale del Servizio Residenze di Ateneo.

Dopo le operazioni di registrazione dei partecipanti, l’evento è entrato nel vivo con il benvenuto del Prorettore Manuela Grecchi che ha illustrato agli studenti la mission, le attività e i servizi del Politecnico di Milano, con un focus sul Polo territoriale di Lecco.

La presentazione, oltre a offrire una panoramica sull’organizzazione del sistema universitario e sulle modalità di ammissione ai corsi di Ingegneria e di Architettura, ha messo in evidenza i punti di forza dell’Ateneo quali l’internazionalizzazione, la didattica innovativa e le partnership strategiche dell’Ateneo con grandi aziende nazionali e internazionali che si traducono poi in concrete opportunità per i laureati.

Laureati e subito occupati

L’ultima indagine occupazionale conferma, infatti, che il Politecnico di Milano forma figure professionali fortemente richieste dal mercato del lavoro. Per le lauree triennali il tasso di occupazione a meno di un anno dalla laurea è dell’86,9% in Architettura, del 86,2% in Design e del 95% in Ingegneria. Per le lauree magistrali i dati rilevano l’86,1% in Architettura, il 91,8% in Design e il 96,1% in Ingegneria.

Dopo la presentazione del Prorettore gli studenti hanno potuto seguire quelle dei singoli corsi di laurea, secondo i loro interessi. Docenti, studenti, tutor e personale amministrativo sono stati a completa disposizione delle aspiranti matricole per illustrare nel dettaglio l’offerta formativa e i servizi del campus e per rispondere a domande e curiosità.

Grande attenzione per gli stand presidiati dai ricercatori e studenti del Polo che hanno mostrato progetti realizzati nell’ambito delle azioni di didattica innovativa e che integrano le tradizionali attività di didattica frontale svolte in aula.

Non è mancata la visita ai laboratori durante la quale i partecipanti hanno potuto toccare con mano la Ricerca assistendo a test e sperimentazioni pratiche di meccanica applicata, misurazioni termiche, prove su materiali metallici, Realtà Virtuale e Aumentata, sensori indossabili e modellazione 3D.

Anche quest’anno l’evento ha riscontrato una vivace partecipazione che dimostra l’interesse per l’offerta formativa del Polo di Lecco, unica all’interno del panorama Politecnico e strettamente legata al contesto territoriale.