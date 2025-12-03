Studenti dell’IMA di Lecco in Finlandia. Una settimana tra imprenditorialità e scambio culturale

Gli studenti conquistano la Finlandia con il Made in Italy

“Questa esperienza è stata davvero stimolante”

LECCO – Una settimana dedicata allo sviluppo delle competenze imprenditoriali ha coinvolto gli studenti delle classi quarte AFM e LES dell’IMA di Lecco. Grazie ai fondi del programma Erasmus+, i ragazzi hanno partecipato a una mobilità in Finlandia, presso l’Educational Consortium Gradia di Jyväskylä, istituto riconosciuto a livello europeo per i suoi progetti innovativi nel campo dell’imprenditorialità.

Durante il soggiorno, gli studenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con coetanei provenienti da un contesto culturale diverso e di sperimentare direttamente attività tipiche del mondo commerciale. Prima della partenza, hanno selezionato prodotti tipici del territorio lecchese, alimentari e non, capaci di valorizzare sia il Made in Italy sia l’identità locale. Successivamente, hanno condotto indagini di mercato in inglese, inviate direttamente in Finlandia, per comprendere le preferenze dei consumatori e preparare materiali promozionali e brochure per l’allestimento dello stand.

Il momento clou della mobilità è stato la partecipazione alla fiera di Natale organizzata dalla scuola finlandese, dove gli studenti dell’IMA hanno vestito i panni di veri venditori. L’ampio apprezzamento del pubblico per i prodotti presentati ha messo in evidenza l’impegno, la preparazione e le abilità comunicative dei ragazzi, che hanno saputo mettersi in gioco utilizzando l’inglese in un contesto reale e stimolante.

Accanto all’esperienza formativa, non sono mancati momenti dedicati alla scoperta delle tradizioni locali: gli studenti hanno provato sport tipici come l’hockey su ghiaccio e hanno partecipato a una coinvolgente partita di calcio Italia–Finlandia, vivendo un autentico scambio culturale.

Grande soddisfazione da parte di studenti e docenti accompagnatori per un’esperienza che ha favorito la crescita sia umana sia professionale. Come racconta Christian Ratti: “Questa esperienza è stata davvero stimolante, sia per l’opportunità di conoscere una cultura diversa dalla nostra in un contesto climatico particolare, sia per la possibilità di collaborare all’organizzazione della fiera. Abbiamo stretto nuove amicizie, anche se i ragazzi finlandesi sono molto timidi, e i prodotti italiani sono stati molto apprezzati. Mi è piaciuto anche potermi confrontare con la lingua inglese in un contesto reale, senza difficoltà”.

Un progetto di successo che conferma la volontà dell’IMA di guardare all’Europa e di offrire agli studenti opportunità concrete per sviluppare competenze trasversali e imprenditoriali, sempre più richieste nel mondo del lavoro.