Successo per gli studenti del Badoni al Bebras dell’informatica

Protagonisti i ragazzi dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni

Alcuni alunni delle classi 2Ait e 4Ai hanno riportato un risultato veramente strepitoso

LECCO – Gli studenti dell’istituto Badoni di Lecco protagonisti al Bebras dell’informatica, un concorso non competitivo a squadre, che presenta piccoli giochi ispirati a problemi reali di natura informatica. A organizzare questa gara troviamo ALaDDIn, il Laboratorio di Divulgazione e Didattica dell’Informatica del Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio del Laboratorio Nazionale CINI “Informatica e Scuola” e del Progetto Nazionale Informatica del Piano Lauree Scientifiche.

Si tratta di un’occasione per avvicinare alunne e alunni al mondo dell’informatica in maniera divertente, con uno spirito di condivisione, all’insegna del gioco, del divertimento e anche delle conoscenze informatiche, che non sono comunque un requisito necessario e richiesto per poter partecipare.

L’adesione è semplice: basta iscriversi per poi collegarsi da remoto dalla propria scuola secondaria superiore e accedere alla gara con l’assistenza di un docente, in qualità di supervisore. Il tutto si svolge in concomitanza con analoghe competizioni che hanno luogo nello stesso arco di tempo e che vedono coinvolti numerosi paesi nel resto del mondo. La partecipazione è sempre molto numerosa, sia come numero di istituti scolastici sia come paesi aderenti, segno del forte richiamo che questo appuntamento annuale esercita nel mondo della scuola.

“Quest’anno il Bebras si è svolto a novembre, precisamente da lunedì 11 a venerdì 15, e nella giornata di lunedì 16 dicembre sono stati ufficializzati i risultati. L’iniziativa è stata fin da subito accolta dall’istituto Badoni di Lecco, che ha visto anche in questa sfida un’utile occasione per poter offrire ai propri studenti la possibilità di mettere in pratica le loro conoscenze e abilità, per testare concretamente le loro competenze, misurandosi con partner esterni alla scuola, quindi diversi, e proprio per questo l’occasione è apparsa più accattivante e invitante”.

Galvanizzati dall’idea e curiosi di cimentarsi in un confronto sereno, alcuni alunni delle classi 2Ait e 4Ai hanno deciso di mettersi in gioco, riportando un risultato veramente strepitoso, che non ha nulla da invidiare all’ultimo successo registrato da alcuni studenti della classe 5 sezione A e B dell’indirizzo informatico, che hanno vinto all’HackerGen Event, lo scorso 26 ottobre.

“Con estremo orgoglio comunichiamo che la squadra di 2Ait composta da Alsous Zein, Pietro Casillo e Achille Sangalli, nella categoria Tera, ha totalizzato un punteggio di 48/48, punteggio pieno, superando il 99,7% delle restanti squadre e posizionandosi nell’Olimpo dei vincitori costituito da sole 8 squadre in tutta Italia. Non da meno è stata la prestazione della squadra dei ragazzi di 4Ai composta da Michele Catuozzo, Francesco Paccagnella e Thomas Proserpio che, nella categoria Peta, ha totalizzato un punteggio di 46/48 superando il 99,6% delle restanti squadre e quindi rientrando anch’essi nell’Olimpo delle migliori 8 squadre di tutta Italia. Questo è un epilogo straordinario di cui essere fieri, che dimostra come la passione e la determinazione dei nostri ragazzi possa portare a risultati fuori dal comune. Un grazie anche ai loro insegnanti che attenti alle diverse iniziative hanno saputo motivarli e orientarli al raggiungimento dell’obiettivo tanto ambito”.