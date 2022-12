Successo per i concerti di Natale del Corpo musicale Giovanni Brivio di Rancio

Nel fine settimana scorso, come da tradizione, concerti a Laorca e Rancio

La banda di Rancio guarda già al 2023 e, soprattutto, al 2024 quando festeggerà i 100 anni di fondazione

LECCO – Applausi per il Corpo Musicale Giovanni Brivio di Rancio che, nello scorso fine settimana, è stato protagonista dei tradizionali concerti di Natale. Il primo dei due appuntamenti è andato in scena sabato 17 dicembre all’oratorio di Laorca, mentre domenica 18 dicembre la banda si è esibita presso lo spazio Otolab di Rancio. La banda ha proposto, come sempre, una grande varietà di brani che è stata molto apprezzata dal folto pubblico.

Con questi due concerti termina la stagione musicale dell’anno 2022 e presto si ripartirà con la stagione 2023 che si preannuncia ricca di eventi ed entusiasmo. L’anno 2023 sarà inoltre molto importante per il Corpo Musicale Giovanni Brivio in quanto partiranno i gruppi di lavoro per organizzare al meglio i festeggiamenti per i 100 anni di fondazione che si celebreranno nel 2024.