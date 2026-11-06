Successo per il Job Day PA: “La pubblica amministrazione ha bisogno di giovani”

Più di 400 i ragazzi che hanno partecipato all’evento promosso dalla Provincia di Lecco

“Ci sono sfide enormi che la pubblica amministrazione è chiamata ad affrontare e per farlo ci vogliono professionalità”

LECCO – Un Palataurus gremito di giovani, questa mattina, ha accolto la seconda edizione del Job Day Pubblica Amministrazione, l’iniziativa promossa dalla Provincia di Lecco e dai Centri per l’impiego di Lecco e Merate, dedicata all’incontro domanda-offerta e all’orientamento nel settore pubblico.

L’idea è quella di valorizzare il ruolo strategico della pubblica amministrazione e far conoscere da vicino le opportunità, le professionalità e i percorsi di accesso al settore pubblico, allontanando la concezione sbagliata che amministrazione pubblica è sinonimo di posto fisso.

“A seguito del successo dello scorso anno abbiamo deciso di riproporre e ampliare questo appuntamento – ha detto la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann -. Siamo partiti da una domanda: i ragazzi sanno quanto può essere interessante e professionalizzante lavorare nel pubblico impiego? Nella testa delle persone, purtroppo, c’è sempre e solo l’idea di un lavoro legato al posto fisso, invece chi ci lavora sa bene quanto possa essere performante e molto stimolante. Oggi siamo qui a raccontare quanti profili diversi ci possono essere e quante opportunità. Un ringraziamento particolare agli enti che hanno raccolto il nostro invito a essere presenti per promuovere la conoscenza dei ruoli e delle funzioni”.

“Dietro questo evento c’è un grande lavoro perciò consentitemi di ringraziare tutta la struttura – ha aggiunto il Consigliere provinciale delegato al Centro impiego, Formazione professionale e Istruzione Antonio Leonardo Pasquini -. Con questo evento vogliamo svecchiare l’idea che si ha della pubblica amministrazione, è fondamentale comunicare che la pubblica amministrazione è presupposto per dare servizi ai cittadini, perciò abbiamo la necessità di attrarre giovani capaci e motivati. Con questo evento cerchiamo di fare sintesi con tutti i comuni e con tutte le articolazioni dello Stato con lo scopo di offrire i servizi migliori ai cittadini. Oggi, tutte le persone presenti negli stand possono trasmettere ai giovani quella passione di cui la pubblica amministrazione ha bisogno”.

Presente ai saluti iniziali anche il sindaco di Lecco Filippo Boscagli, visto che anche il Comune era presente con uno stand: “Oggi vogliamo mostrare il vero volto dell’ente locale e il vero volto di chi ogni giorno si impegna per la comunità. I nostri ragazzi stamattina hanno la possibilità di avere un incontro diretto con coloro che svolgono questi lavori e possono capire di cosa si sta parlando. Oggi ci sono delle sfide enormi che la pubblica amministrazione è chiamata ad affrontare e per farlo ci vogliono professionalità”.

Anche il Prefetto di Lecco Paolo Ponta ha partecipato all’evento portando i saluti di tutte le forze dello Stato: “Questo Job Day va a colmare un gap che io stesso ho vissuto da ragazzo. Con questa iniziativa dimostrate di essere molto avanti perché la vecchia immagine della pubblica amministrazione può essere cancellata solo dai giovani. Settore pubblico nel mondo di oggi è sinonimo di ambiente, tecnologia, sicurezza pubblica, informatica, intelligenza artificiale, soccorso pubblico… qui c’è posto per qualsiasi vocazione e tutti i titoli di studio sono validi per entrare in un mondo così variegato”.

Attraverso stand informativi, le numerose realtà partecipanti (Comuni ed Enti locali, Regione Lombardia, Amministrazioni periferiche dello Stato, Agenzie ed Enti pubblici territoriali, Forze Armate e Forze dell’Ordine) hanno potuto illustrare attività, servizi, funzioni e opportunità professionali legati al proprio ambito di competenza. Nel corso della mattinata c’è stato spazio anche per focus tematico dedicato alla Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione e un workshop dal titolo “Come accedere alla Pubblica Amministrazione”.