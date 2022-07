A occuparsene nel territorio lecchese la Cooperativa La Vecchia Quercia

“Ci preme sottolineare l’importanza e la positività della rete creatasi tra le diverse agenzie educative. E’ indispensabile poter continuare con queste progettualità”

LECCO – Conclusione positiva per il progetto “Batti il 5!-Progettualità comunitarie tra nord e sud”, promosso dalla Cooperativa La Vecchia Quercia con il sostengo di Fondazione Comunitaria del Lecchese e di Impresa Sociale Con I Bambini.

Durante tutto l’anno scolastico appena trascorso, nelle sedi dei tre comuni facenti capo all’Istituto Comprensivo di Olginate-Valgreghentino-Garlate, la cooperativa ha organizzato sia attività laboratoriali e di supporto compiti a cura di educatori professionali,

che progetti collaterali per operare da un punto di vista più ampio, mirando all’inclusione

non solo dei bambini e dei ragazzi ma anche delle loro famiglie, nell’intento di intervenire

a livello comunitario sul tessuto sociale locale.

Rientrante in un programma diffuso a livello nazionale, l’iniziativa ha l’obiettivo di contrastare la dispersione scolastica e promuovere lo sviluppo di reti all’interno delle comunità. L’abbandono scolastico è infatti un fenomeno reale, che interessa in modo particolare gli studenti che incontrano difficoltà durante il loro percorso, difficoltà spesso dovute a fragilità personali o del contesto familiare e sociale di appartenenza.

Per tutto il progetto ci si è avvalsi della figura di una psicologa, e grazie alla sua collaborazione continuativa i ragazzi hanno potuto svolgere un laboratorio Life Skills, mirato allo sviluppo di competenze trasversali, cioè specifiche competenze emozionali, relazionali e cognitive utili non solo nel contesto scolastico, ma nel la vita in generale.

Al fine di raggiungere questo scopo, sono state proposte attività ludiche e ricreative con i ragazzi incentrate sulla gestione delle emozioni, sull’autoconsapevolezza, la comunicazione efficace, la capacità di problem solving e il pensiero critico. Durante le attività, è emerso come gli studenti non siano abituati ad affrontare compiti che mettano in gioco questo tipo di abilità, e spesso verbalizzavano la difficoltà nel portare a termine le richieste delle attività.

Constatato tuttavia un risvolto positivo dalla Cooperativa: le relazioni all’interno del gruppo, dopo il laboratorio, erano migliorate, a segnale di come spazi di riflessione personali siano importanti per poter interfacciarsi in maniera positiva e costruttiva con gli altri.

La psicologa ha altresì proposto ai genitori dei minori partecipanti al progetto un ciclo di incontri serali, al fine di offrire uno spazio di riflessione e condivisione rispetto a temi psicoeducativi e alle criticità che ogni famiglia si trova ad affrontare durante il percorso di crescita dei figli. In particolare gli argomenti trattati sono stati la gestione della rabbia, la comunicazione genitori-figli e il rapporto con le nuove tecnologie e il web.

I primi incontri si sono svolti online a causa dell’emergenza pandemica ancora in corso, mentre nel mese di aprile, grazie alla disponibilità di spazi offerti dai comuni partner,

è stato possibile realizzare le serate in presenza, riuscendo così a fare esperienza di scambio reale molto apprezzata dai partecipanti. Oltre alle preziose strategie per

affrontare le sfide quotidiane della vita familiare, i genitori sono stati entusiasti di potersi confrontare e condividere le fatiche di ogni giorno con altri partecipanti, sentendosi meno

soli e parte di una comunità con valori condivisi.

In questo contesto, sono state organizzate tre serate ludiche per genitori e figli nei mesi di maggio e giugno 2022, con l’intento di promuovere la conoscenza tra le famiglie della comunità e creare un’occasione per passare momenti piacevoli di condivisione con i propri figli. Bambini, ragazzi e genitori hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, prendendo parte ai giochi proposti ed apprezzando questa occasione aggregativa e di scambio.

A conclusione del progetto, domenica 5 giugno, si è svolta l’iniziativa “Una biciclettata per il futuro….pedala anche tu contro il carburo!”, frutto del percorso “Service Learning” curato dalla Professoressa Confalonieri dell’Università Cattolica di Milano e svolto dalla 2°D della Scuola Secondaria di Olginate.

Accompagnati dagli educatori della Cooperativa La Vecchia Quercia e dai docenti dell’Istituto, i ragazzi hanno potuto sperimentare un percorso di cittadinanza attiva culminato nella realizzazione dell’evento. Vivendo attivamente tutte le fasi di realizzazione dello stesso, gli alunni hanno avuto modo di conoscere da vicino enti locali e associazioni del territorio con i quali l’iniziativa è stata organizzata.

“Come Amministrazioni ci preme sottolineare l’importanza e la positività della rete creatasi tra le diverse agenzie educative – afferma il vicesindaco del Comune di Garlate Pierangela Maggi . E aggiunge: “E’ indispensabile poter continuare con queste progettualità a supporto di ragazzi e ragazze sia della scuola primaria sia della secondaria”.