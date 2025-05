Successo per la 1^ rassegna corale organizzata dal Coro Don Ticozzi

Le alunne e gli alunni con unica e sola voce hanno emozionato tutto il pubblico presente

LECCO – “L’emozione ha voce…” nella serata di giovedì 15 maggio si è svolta la 1^ edizione della Rassegna Corale organizzata dal Coro don Ticozzi, dell’omonima scuola secondaria di Lecco. Le alunne e gli alunni con unica e sola voce hanno emozionato tutto il pubblico presente, creando un clima suggestivo e allo stesso tempo gradevole e coinvolgente.

Sul palco dell’auditorium della Casa dell’Economia si sono susseguiti repertori molto vari che hanno spaziato su diverse tematiche, dalla leggerezza, alla gioia di vivere, per toccarne altri molto più significativi come l’amore incondizionato verso ogni cosa e la pace.

“Questa rassegna nasce da una grande motivazione che è proprio quella di celebrare con una voce sola la vita, in tutti i suoi aspetti, così come vorremmo continuare a dare il nostro contributo nel diffondere l’importanza della musica corale all’interno della scuola e della società” hanno detto il direttore del coro Don Ticozzi, prof. Giorgio Spreafico e il prof. Michele Santomassimo, pianista accompagnatore. Continuando, hanno spiegato che il coro non è solo un gruppo che canta o impara a cantare ma è uno strumento vivo, necessario per trasmettere alle persone valori fondamentali come lo stare bene insieme, imparare il lavoro di squadra, così come a sostenersi reciprocamente e soprattutto a insegnare che siamo parte di un gruppo, di una scuola e di una società.

“Mantenere vivo un coro in Italia, soprattutto all’interno della scuola, è operazione difficile ed estremamente faticosa – continua Giorgio Spreafico, Direttore e Collaboratore del Dirigente della Scuola Ticozzi -. Cantare in coro non è sempre un’attività appariscente: la semina dei risultati è lunga e i frutti si raccolgono gradualmente. Questa Rassegna vuole dare il proprio contributo nel ribadire che cantare migliora la vita delle persone e concorre in modo significativo al processo formativo degli alunni. Continueremo a lavorare in questa direzione sperando che, un giorno, in ogni scuola la cultura del canto corale possa essere compresa e sentita da tutti nel suo inestimabile valore e bellezza”.

Hanno partecipato e dato lustro a questa 1^ edizione della rassegna: il coro scolastico “IC Olgiate Molgora” diretto dalla prof.ssa Noemi Guerriero, accompagnato al pianoforte dalla prof.ssa Alessandra Columbaro e al flauto traverso dalla prof.ssa Marta Muzio e il coro del Comprensivo di Galbiate, diretto dalla prof.ssa Giulia Molteni, accompagnato al pianoforte dal prof. Massimo Carsana.

Presente in sala anche il Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore all’Istruzione del Comune di Olgiate Molgora Paola Colombo e il consigliere del Comune di Galbiate Lauretta Invernizzi, i quali hanno sottolineato l’importanza dell’educazione musicale nelle scuole e la collaborazione per uno scopo comune, educativo e sociale.

La rassegna si è conclusa con il celebre brano a cori riuniti dal titolo “Aggiungi un posto a tavola”, dando così appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione e ringraziando per la gentile disponibilità l’auditorium Casa dell’ Economia, tutte le autorità presenti insieme all’Associazione Scuola Famiglia della Scuola Secondaria Ticozzi. La serata è stata presentata dalla prof.ssa Giuseppina Talarico.