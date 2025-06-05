Successo per la decima Festa della Prevenzione organizzata dalla Lilt nelle scuole

Oltre cento ragazzi premiati per progetti di prevenzione su fumo, alimentazione e stili di vita sani

“La Lilt di Lecco è da anni impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione”

LECCO – Presso la sede degli scout di Lecco, martedì 2 giugno, si è svolta la decima edizione della Festa della Prevenzione, evento conclusivo dei progetti di prevenzione primaria organizzati dalla LILT nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia.

Il nuovo presidente della LILT, Paolo Ripamonti, ha aperto l’evento dichiarando: “La LILT di Lecco è da anni impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione, promuovendo la prevenzione primaria nelle scuole e la prevenzione secondaria tramite visite oncologiche presso le sedi di Lecco, Merate, Casatenovo e Primaluna”.

L’evento è stato presentato da Laura Valsecchi, coordinatrice dei progetti scolastici LILT, che ha spiegato: “Unmaking the appeal, giù la maschera dell’inganno è lo slogan scelto per la Giornata mondiale senza tabacco di quest’anno. Un’occasione importante per riflettere sulla dipendenza da nicotina e su come le industrie influenzino spesso i consumatori, promuovendo nuove forme di consumo, dal tabacco tradizionale alle sigarette elettroniche, pratiche in forte crescita soprattutto tra i giovani della provincia di Lecco”.

I progetti appena conclusi riguardavano i principali fattori di rischio per le malattie oncologiche: fumo, abuso di alcol, sedentarietà, alimentazione scorretta e avevano come obiettivo generale la diffusione e promozione delle abitudini comportamentali e degli stili di vita ottimali per una corretta prevenzione oncologica.

Nel pomeriggio, oltre un centinaio di ragazzi si sono ritrovati insieme a genitori e insegnanti per un momento di festa nel giardino, animato da musica, giochi e una merenda salutare a base di frutta. Il momento più atteso dai giovani è stata la premiazione degli elaborati presentati: nell’ambito dei progetti, gli operatori LILT hanno infatti lanciato una sfida ai ragazzi, invitandoli a partecipare a un concorso a premi con disegni e ricette sane per “Alimentare la salute” e spot promozionali contro il tabacco per “Good Bye Fumo!”.

Per il concorso “Alimentare la salute”, sono stati premiati gli alunni di terza della scuola primaria “Diaz” di San Giovanni, che hanno creato le migliori ricette salutari. Nella scuola secondaria di primo grado, le ricette vincitrici sono state selezionate in diverse categorie: Fausto e Lorenzo dell’ICS di Casatenovo per la ricetta sostenibile; MariaSole e Leila della scuola media di Malgrate per la ricetta golosa; Giulia, Alice, Viola e Nermin dell’ICS di Civate per la ricetta interculturale; Chiara e Aia dell’ICS di Airuno per la ricetta sana.

Per il progetto “Good Bye Fumo” sono stati premiati alcuni lavori provenienti dalle scuole primarie di Calolziocorte (Sala) e Malnago. Al primo posto si è classificata Agata Pallavicini, che ha realizzato il miglior cartellone anti-fumo.

Nella scuola secondaria di primo grado sono stati riconosciuti numerosi lavori di eccellenza: Elena, Sofia ed Emma dell’ICS di Merate per il miglior video; Maria, Beatrice, Vittoria, Matilde, Angelica, Sofia e Anna dell’ICS di Robbiate per il miglior plastico; Alessandro e Stefano della scuola secondaria “Stoppani” di Lecco per il miglior cartellone; Viola dell’ICS di Merate per il miglior disegno; Alessandro e Bryan dell’ICS di Cernusco Lombardone per la migliore canzone; infine, Michela, Carlotta, Rachele e Melissa dell’ICS di Robbiate per la migliore presentazione multimediale.

I ragazzi presenti hanno ricevuto un buono Decathlon da utilizzare per l’acquisto di attrezzature sportive. La LILT ringrazia tutte le scuole della provincia di Lecco che hanno partecipato con entusiasmo e spirito di squadra ai progetti proposti, auspicando di continuare questa proficua collaborazione anche nel prossimo anno scolastico.