Successo per la Notte Bianca di Lecco, piene le vie e le piazze del centro

La gente ha riempito le piazze e le vie del centro

Tanti gli eventi che hanno scandito e animato la kermesse cittadina

LECCO – Notte Bianca sotto un cielo di stelle quella che si è svolta questa sera, sabato, a Lecco, riscuotendo un buon successo di partecipazione. Tanta gente, molte le famgilie e non è mancato qualche turista. Ricco il calendatio degli eventi in programma, dedicati a tutte le età, che hanno animato le piazze e le vie del centro.

Notte Bianca che ha visto anche i musei cittadini aperti in un extra time durtato fino alle 23, così come sono rimasti aperti i negozi delle principali via del centro cittadino.

In cabina di regia il comune di Lecco e LTM (Lecchese Turismo Manifestazioni) in collaborazione con Confcommercio Lecco.

La Notte Bianca ha preso il via ufficialemte alle 19, con l’Aperitivo in Musica sotto la Torre Viscontea, mentre per i più piccoli si sono aperti i giochi gonfiabili gratuiti allestiti sul lungolago, nei pressi del Monumento ai Caduti, accanto alla ruota panoramica.

Spazio anche a momenti romantici e sicuramente emozionanti per chi ha deciso di farsi cullare dalle pacide acque del lago a bordo delle tradizionali Lucie.

Buon afflusso ai Musei cittadini, rimasti aperti fino alle 23: Villa Manzoni, Palazzo Belgiojoso, Palazzo delle Paure e Torre Viscontea.

Piecé di teatro in piazza del Pozzo, applauditi e seguitissimi gli artisti di strada, che hanno animato il lungolago/zona attracco Lucie, la piazzetta Giarletta Isolago, la zona Palazzo delle Paure e l’angolo via Roma/via Carlo Cattaneo con spettacoli di intratterrann, giocoleria, clowneria, giochi di fuoco e marionette.

Sold out per l’appuntamento più atteso, in programma alle 22, con cui si è chiusa la kermesse. Sul palco di piazza Garibaldi è salito John Patitucci bassista e contrabbassista statunitense vincitore di numeriso premi tra cui due Grammy Awards, con lui il sassofonista Chris Potter e il batterista Brian Blade, uniti insieme in un unico trio jazz che ha strappato applausi a scena aperta al numeroso pubblico presente.

A vigilare sulla manifestazione, numerose forze dell’ordine e tanti volontari di diverse associazioni.

La Notte Bianca è stata un vero e proprio momento di spensieratezza, di festa e di ritrovata socialità, in una splendida e calda serata d’estate, dopo i difficili mesi dovuti alla pandemia.