Successo per la serata con Raffaele Morelli, oltre 700 partecipanti

Ieri sera al Palataurus l’incontro con lo psichiatra e psicoterapeuta Raffaele Morelli

L’assessore Durante: “La grande partecipazione testimonia che c’è bisogno di riflettere insieme”

LECCO – Grande successo per la serata co-progettata dal Servizio Giovani del Comune di Lecco con l’Istituto Riza di Medicina Psicosomatica e dedicata a “Le regole indispensabili per il benessere” con lo psichiatra, psicoterapeuta, fondatore e presidente dell’Istituto Raffaele Morelli.

Introdotto dall’assessore alla Famiglia, giovani e comunicazione del Comune di Lecco Alessandra Durante e da Marta Monciotti, responsabile della sezione di Lecco dell’Istituto Riza, la serata ha affrontato il tema del benessere con uno sguardo ampio, alla ricerca di quei codici che da sempre l’essere umano conosce ma che, nell’era attuale, vengono troppo spesso dimenticati.

La declinazione contenutistica proposta integra il ventaglio delle attività che il Servizio Giovani del Comune di Lecco porta avanti in connessione con Ambito di Lecco, ASST Lecco e altri soggetti, per integrare la riflessione del nostro territorio sulla situazione socio relazionale, fortemente condizionata anche dagli importanti eventi accaduti negli ultimi anni a più livelli.

“Da questa serata, come Istituzioni, ci portiamo a casa la dichiarazione di un bisogno – dice l’assessore Alessandra Durante – quello di organizzare periodiche occasioni di scambio e confronto con rappresentanti autorevoli del mondo della psicologia, della pedagogia, dell’educazione e in generale della cura e del benessere. La presenza di oltre 700 partecipanti dimostra quanto oggi sia sentita l’esigenza di approfondire e riflettere insieme su queste tematiche. A seconda del proprio vissuto, della propria scala di valori, delle proprie convinzioni, ognuno può, da queste esperienze, portarsi a casa quello che sente essere più rispondente e utile e, nel proprio piccolo, nella propria quotidianità, essere attore del cambiamento che serve. Siamo, giustamente, concentrati sul benessere dei giovani, ma non dobbiamo sottovalutare il fatto che il loro benessere spesso dipende da quello dei loro adulti di riferimento, dalla consapevolezza con la quale genitori, insegnanti, allenatori, educatori sanno relazionarsi e sanno affiancarli nel percorso di crescita”.

“Un grazie speciale – aggiunge l’assessore – al nostro Informagiovani, al responsabile Luca Pedrazzoli e al team di giovani dinamici e competenti che lo affianca e che incontra ogni giorno decine di ragazzi. Informagiovani Lecco rappresenta ormai un punto di riferimento accreditato e riconosciuto per i ragazzi dai 15 ai 30 anni della città e di tutto il territorio, capace di proporre iniziative di altissimo livello”.