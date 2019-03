Cornamuse, concerti, danze, birra: in tantissimi sabato a Lecco

Oggi, domenica, si prosegue tutto il giorno e stasera il gran finale

LECCO – Cornamuse, danze, musica, concerti, birra e tanta, tanta gente. Ancora un successo per la Festa di San Patrizio iniziata mercoledì ed entrata nel vivo ieri sera, sabato e che proseguirà anche nella giornata di oggi, domenica.

A sancire l’inizio del sabato sera di festa il corteo di cornamuse scozzese della Orobie Pipe Band, quindi alle 21.30 il concerto della Tribute Band agli U2 Bards From Yesterday.

Ovviamente non è mancata la birra per brindare e accompagnare i piatti tipici irlandesi.

Ormai una tradizione anche lecchese quella di festeggiare San Patrizio che vede alla regia del ricco palinsesto di appuntamenti il pub Shamrock di via Parini di Marco Valsecchi.

Ieri sera sono stati in molti a darsi appuntamento a Lecco per partecipare all’evento, complice anche una serata per nulla fredda che ha regalato una temperatura più primaverile che invernale.

Oggi la festa prosegue con l’apertura eccezionale del Pub alle 11, quindi alle 12

Spettacolo itinerante dei FollElfi di San Patrizio,buffi personaggi sempre pronti a festeggiare e brindare quando non sono alla ricerca di pentole d’oro (a cura di Altri Tempi – Fra Stornati).

Alle 14.30 concerto Winetellers (chitarra e fiati) sul palco esterno.

Si prosegue alle 16 con l’incontro con lo scrittore Paolo Gulisano: concetto di vita, “La voce dell’Irlanda: miti, storie e leggende dell’isola di smeraldo”.

Alle 17 di nuovo musica con il concerto AndreaVerga Old Timey (mandolino, chitarra e violino) sul palco esterno. Alle 20 esibizione di danza irlandese del gruppo lecchese “La Compagnia traBallante” che si svolgerà nel parcheggio di via Parini. Alle 20.30 la trasmissione del derby Milan-Inter all’interno del pub. Quindi alle 21 gran finale con il corteo di cornamuse scozzesi della Orobian Pipe Band all’esterno del pub e alle 22 il concerto Bards From Yesterday (band piemontese di musica tradizionale irlandese) sul palco esterno.

Ricordiamo che dalle 18 di oggi, domenica, alle 2 di lunedì saranno chiuse al traffico via Parini (nel tratto compreso tra via Pietro Nava e l’ingresso al parcheggio a pagamento antistante il civico 11) e via Nava (nel tratto compreso tra piazza Cermenati e via Parini). Mentre piazza Cermenati sarà chiusa nel tratto compreso tra via Nava e Lungo Lario Isonzo.