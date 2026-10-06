Suicidio, parlarne può salvare una vita: l’intervista alla psichiatra Simonetta Martini

“Parlarne apertamente non aumenta il rischio. Una domanda diretta può fare la differenza”

Nel Lecchese circa 24 suicidi all’anno. Crescono tra i giovani ideazione suicidaria e tentativi: “Il dolore che oggi sembra senza fine può cambiare con il giusto sostegno”

LECCO – Il mese di settembre è dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del suicidio, ma parlare di salute mentale e di prevenzione non può essere un tema confinato a un solo periodo dell’anno. Per questo abbiamo rivolto alcune domande alla dottoressa Simonetta Martini, dirigente della S.C. Psichiatria e responsabile della S.S. Area Territoriale del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze di ASST Lecco, per capire quale sia il quadro sul territorio, quali segnali non debbano essere sottovalutati e soprattutto come sia possibile intervenire, come singoli e come comunità, di fronte a una situazione di sofferenza.

Nel territorio lecchese il fenomeno, spiega Martini, appare stabile nei numeri, ma sta cambiando nei suoi volti, con una crescente presenza di giovani e di persone che non avevano mai avuto contatti con i servizi. Un elemento che rende ancora più importante riconoscere per tempo i segnali di disagio e sapere come chiedere aiuto.

Quanto è presente il fenomeno e quale quadro emerge sul territorio?

Nel nostro territorio il dato è in linea con gli anni precedenti, con una media di circa 24 suicidi all’anno, senza segnali di incremento. Il fenomeno è stabile nei numeri ma cambia nei volti. Vediamo più giovani e più persone che non avevano mai incontrato i servizi, soprattutto tra chi compie un tentativo. Il suicidio è un evento raro nella vita della singola persona, ma ha un peso enorme per la salute pubblica. Ogni suicidio lascia una scia di sofferenza in familiari, amici e operatori.

Qual è l’età media e c’è stato un cambiamento negli ultimi anni?

Dipende da cosa si osserva. Ideazione e tentativi riguardano soprattutto adolescenti e giovani adulti, con prevalenza femminile. I tassi di suicidio più alti si registrano invece tra gli uomini anziani. Il cambiamento va nella direzione dei più giovani: dopo la pandemia gli accessi in Pronto Soccorso per ideazione o tentativo sono cresciuti in modo marcato e i primi gesti autolesivi compaiono sempre più presto. A livello nazionale anche la recente crescita dei suicidi è legata soprattutto alle fasce giovani. Il rischio negli anziani resta comunque alto: è meno visibile, ma non minore.

Quali sono i principali fattori di rischio e quali, invece, quelli protettivi?

Nessun fattore da solo predice il suicidio. Il gesto nasce dall’incontro tra una vulnerabilità di base e uno stress acuto: mi riferisco al cosiddetto modello stress-vulnerabilità.

Tra i fattori di rischio di lungo periodo ci sono le esperienze avverse nell’infanzia, i disturbi psichiatrici, i tratti perfezionistici e rigidi e l’ipersensibilità al rifiuto. Tra quelli più vicini al gesto ci sono ansia, agitazione, insonnia, disperazione, la sensazione di essere in trappola, la vergogna e le perdite significative. Il predittore più forte resta un precedente tentativo.

Sono protettivi le relazioni significative e il senso di appartenenza, una rete di cura stabile, la continuità delle cure, la capacità di chiedere aiuto, le ragioni per vivere, un ruolo sociale, le attività creative e la limitazione dell’accesso ai mezzi letali.

Quali sono i segnali che non dovrebbero essere sottovalutati?

Vanno prese sul serio frasi come “non ce la faccio più”, “sono un peso” o “sarebbe meglio senza di me”, anche quando sembrano semplici sfoghi. Contano anche i cambiamenti di comportamento: ritiro sociale, alterazioni del sonno e dell’appetito, irritabilità, aumento di alcol o sostanze, condotte rischiose, regali o saluti insoliti, il bisogno di sistemare questioni in sospeso. Un segnale insidioso è una calma improvvisa dopo un periodo di forte agitazione, perché può voler dire che la decisione è stata presa.

Parlarne apertamente aumenta il rischio?

No, ed è uno dei miti più dannosi quello di pensare che parlarne apertamente aumenti il rischio. Le evidenze mostrano che chiedere apertamente non induce il gesto. Anzi, spesso allevia la tensione, perché la persona si sente ascoltata. Conta però il modo: ascoltare senza giudicare, non minimizzare e non fare la morale, non promettere segretezza, fare domande dirette e accompagnare la persona verso un aiuto professionale.

Per i media il discorso è diverso. Le raccomandazioni dell’OMS chiedono di evitare la descrizione dei metodi e il sensazionalismo, e di indicare sempre dove trovare aiuto. Raccontare storie di persone che hanno superato una crisi ha invece un effetto protettivo.

Come funziona la presa in carico dopo un tentativo?

La persona arriva in Pronto Soccorso, dove per prima cosa si stabilizzano le condizioni fisiche. Segue la valutazione psichiatrica, con un colloquio approfondito e una stima del rischio. In base al rischio si decide tra il ricovero in SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) e una dimissione protetta con presa in carico territoriale.

In ogni caso la persona non viene lasciata sola: si costruisce un piano di sicurezza condiviso con il paziente e i familiari, si fissa un appuntamento prima della dimissione, si attiva il raccordo con il Centro Psico Sociale, si fanno contatti proattivi nelle settimane successive, si coinvolge il medico di famiglia e si cura il disturbo di base. Il periodo dopo la dimissione è il più vulnerabile, ed è lì che concentriamo la continuità delle cure.

Quanto è importante la rete tra ospedale, servizi e territorio?

È decisiva. Ospedale, CPS, NPIA (Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza), medici di famiglia, consultori, scuola, servizi sociali, terzo settore e famiglia vedono la persona da angolazioni e in momenti diversi. Se non comunicano tra loro, i segnali si perdono.

Le strategie più efficaci agiscono su più livelli: limitazione dell’accesso ai mezzi, cura dei disturbi, follow-up dopo il tentativo e programmi nelle scuole. La famiglia è alleata nel piano di sicurezza e va a sua volta sostenuta, anche dopo un lutto. Nessun servizio può farcela da solo.

Quanto vi preoccupa il fenomeno tra adolescenti e giovani?

Molto. Riceviamo più richieste per ideazione suicidaria, autolesionismo, disturbi alimentari e ansia, con una fragilità accentuata dagli anni della pandemia. Pesano l’uso intensivo dei social, il cyberbullismo, l’isolamento nonostante l’iperconnessione, l’incertezza sul futuro e l’uso precoce di sostanze.

La scuola è un presidio fondamentale. Va sostenuta con la formazione e con canali diretti verso NPIA e psichiatria. Il disagio giovanile non è solo un sintomo individuale: è anche una domanda di senso e di relazione rivolta al mondo adulto. Per questo la risposta non può essere solo sanitaria e servono alleanze tra famiglia, scuola, servizi e comunità.

È importante distinguere tra disagio e disturbo: non ogni sofferenza è una malattia, ma ogni sofferenza va accolta prima che diventi un disturbo o, nei casi più gravi, un rischio per la vita.

Come si conciliano secondo lei autodeterminazione e dovere di intervenire quando una persona è in una crisi suicidaria?

Se si guarda alla condizione clinica, non sono principi in conflitto. Al centro della crisi suicidaria c’è un dolore psicologico vissuto come intollerabile. La persona non cerca la morte in sé, ma un modo per interrompere una sofferenza che sente senza via d’uscita.

L’autonomia presuppone la capacità di scegliere liberamente, e nella crisi questa capacità è spesso compromessa da depressione grave, disperazione, psicosi o intossicazione. Molti pazienti, superata la crisi, dicono di essere grati di essere stati fermati.

Il primo strumento è sempre l’alleanza terapeutica fondata sul consenso. Il trattamento sanitario obbligatorio resta l’estrema ratio, con le garanzie previste dalla legge 833/1978. La bussola è la proporzionalità: l’intervento minimo necessario, il più possibile condiviso.

L’obiettivo è restituire alla persona la possibilità di trovare altre strade per affrontare le cause del suo dolore.

Qual è il messaggio che vuole lasciare ai lettori?

Se senti di non riuscire più a gestire da solo la tua sofferenza, non aspettare di stare peggio. Chiedere aiuto non è debolezza, è il primo passo per stare meglio. Il dolore che oggi sembra senza fine, con il giusto sostegno, può cambiare. Parlane con una persona di fiducia, con il tuo medico di famiglia o con il Centro Psicosociale del tuo territorio.

Se il pericolo è immediato, chiama il 112.

E se sei un familiare o un amico e ti accorgi che qualcuno sta male, non avere paura di chiedere: una domanda diretta può fare la differenza.