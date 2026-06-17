Sul Lago di Como torna il Palco Galleggiante, oltre 20 appuntamenti in programma

L’edizione 2026 del floating stage comincerà il 21 giugno a Cernobbio

Quest’anno il palco arriva anche a Mandello

CERNOBBIO – Comincerà all’alba sulla riva di Cernobbio la terza stagione del palco galleggiante del lago di Como con il solstizio d’estate e la festa europea della musica che cadono proprio il 21 giugno. Una stagione con oltre 20 appuntamenti molti dei quali finanziati grazie ad un bando di Regione Lombardia. Nel maggio scorso, infatti, con capofila Cernobbio alla guida di un partenariato composto dai Comuni di Tremezzina, Dongo, Gravedona ed Uniti Colico, Malgrate è stato ottenuto sul bando di Regione Lombardia “Itinerari ed eventi inLombardia 2026” un finanziamento di 57.600 euro a fronte di un progetto unitario del valore complessivo di 75.660 euro.

Agli spettacoli cofinanziati dal bando si aggiungono quelli organizzati dai comuni di Bellano, Lecco e Mandello. La nuova stagione 2026 è stata presentata oggi, 17 giugno, nel corso di una conferenza stampa online a cui hanno partecipato il sindaco di Tremezzina, Mauro Guerra, il collega di Bellano, Antonio Rusconi, la collega di Colico, Monica Gilardi, l’assessore alle Attività Culturali del Comune di Malgrate, Roberto Mulargia, l’assessore alla cultura del comune di Gravedona ed Uniti, Caterina Bongiasca, il vicesindaco di Cernobbio, Mario Della Torre.

Guerra ha sottolineato “la crescita del progetto sia come numero di location, da 3 a 9 in tre anni, che per qualità di proposta culturale” spiegando l’intenzione dei comuni anche “di dotarsi di un’unica direzione artistica per le prossime edizioni”. Per Rusconi “il palco ha grandi potenzialità e può anche sperimentarne ulteriori”, suo infatti il record di spettacoli in tre anni, ben 18, e ha annunciato che per la prima volta quest’anno “diventerà anche uno schermo cinematografico galleggiante”. Per Monica Gilardi “il palco consente di esaltare la bellezza del lago e luoghi di grande fascino spesso sconosciuti”. Roberto Mulargia ha commentato “il grande successo a Malgrate dello scorso anno che ha consentito di valorizzare al massimo il nuovo lungolago e la nuova proposta di qualità di quest’anno con il concerto della Treves Blues Band”. Infine, il vicesindaco di Cernobbio ha dato a tutti appuntamento per il 21 giugno all’esordio della stagione auspicando anch’egli “una futura direzione artistica che possa ancor di più far crescere una esperienza che è già stata capace di unire per la prima volta tutto il lago”.

Il palinsesto del progetto ‘Floating Stage Lake Como, il Palco delle Meraviglie” è concepito come un percorso di scoperta della bellezza del lago in una dimensione “intima” con la musica in tutte le sue espressioni che innonda con le sonorità le rive circondate da un paesaggio sublime esaltato dalle luci di alba e tramonto, scoprendo anche la storia del borgo ospitante e il gusto delle eccellenze eno- gastronomiche locali. La sua forza risiede nella creazione di una programmazione condivisa tra i comuni partner. Questo meccanismo di coordinamento è fondamentale poiché evita la sovrapposizione di eventi che disperderebbero l’attenzione del pubblico e, soprattutto, permette di distribuire gli eventi in modo armonico lungo tutto l’arco dell’anno. L’obiettivo strategico è proprio la destagionalizzazione dei flussi turistici, offrendo motivazioni di visita anche nei periodi di spalla. Gli eventi non solo mettono al centro le eccellenze del Lario, ma riportano alla luce e rendono accessibili patrimoni culturali e tradizioni che meritano una maggiore visibilità. In sintesi, il palinsesto trasforma l’intero Lago di Como in una destinazione slow, autentica e di qualità.

Ecco il nuovo calendario con le ultime date di settembre alla Lake Arena di Lecco e al nuovo lido di Mandello del Lario in fase di definizione. Tutte lei info degli spettacoli si possono trovare sul Calendario Unico degli Eventi pubblicato su www.lakecomo.it

Il calendario 2026

Giugno

Cernobbio, lungolago

21 giugno – In blu, il blu in musica

Malgrate, lungolago

27 giugno – treves blues band

Luglio

Bellano, spiaggia sulla foce del pioverna

3 luglio – tedx bellano after party con il duo “alberinoi”

4 luglio – party dei vigili del fuoco con la cover band “sismica”

5 luglio – cinema sotto le stelle, proiezione del film dirty dancing

10 luglio – tributo a laura pausini e renato zero con la band “pauzero”

11 luglio – telethon party con la cover band “dejavu”

12 luglio – tributo ai pink floyd con la cover band “learning to floyd”

Colico, baia di piona

22 luglio – ponti sonori

26 luglio – xxii edizione del festival musica sull’acqua

Agosto

Tremezzina, golfo di venere (lenno)

14 agosto – 80 voglia di italia

15 agosto – symphonika on the rock e spettacolo piromusicale

16 agosto – voci del lago, seconda edizione del concorso canoro

Gravedona ed uniti, palazzo gallio e spiaggia di mazzagallo

25 agosto – federicobianchi & happy chorus gospel choir

26 agosto – the wiind orchestra

Settembre

Lecco e Mandello del Lario

date da definire