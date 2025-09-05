“Sulle rotte della mente”, a Mandello la regata dell’inclusione

Evento organizzato in collaborazione con la Lega Navale di Mandello del Lario

“Una regata nata con l’obiettivo di avvicinare alla navigazione le persone più fragili”

MANDELLO DEL LARIO – Giunta alla sua ottava edizione, l’iniziativa “Sulle rotte della mente” torna a solcare il lago con la sua regata in barca a vela, che vede protagonisti i pazienti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell’Asst di Lecco, affiancati da familiari e volontari impegnati nella promozione del benessere e della salute mentale nella comunità.

L’appuntamento con la veleggiata è per sabato 6 settembre, a partire dalle ore 10.30, presso la Lega Navale di Mandello del Lario, che anche quest’anno partecipa attivamente all’iniziativa, mettendo a disposizione venticinque imbarcazioni e il supporto dei propri velisti.

Il tema centrale di questa edizione è “Navigare insieme è già speranza”. “Salire a bordo di una barca a vela significa vivere emozioni profonde, grazie al contatto diretto con l’acqua, il vento e la natura, sperimentando una sensazione di equilibrio e armonia difficilmente replicabile altrove – continuano da Asst Lecco – Ma la navigazione non è solo esperienza sensoriale: è anche un potente strumento di comunicazione. Fin dai primi istanti a bordo, si crea un clima di collaborazione, fiducia e intimità, che favorisce la nascita di relazioni autentiche e significative”.

Gianluca Peschi, Direttore Socio-Sanitario di Asst Lecco, dichiara: “Nel corso degli anni, l’iniziativa ha registrato una partecipazione sempre crescente e un riscontro molto positivo. ‘Sulle rotte della mente’ è nata con l’obiettivo di avvicinare alla navigazione le persone più fragili, offrendo occasioni di incontro, relazione e condivisione autentica”.

“Esprimo la mia più sincera gratitudine ai velisti e a tutto il personale della Lega Navale di Mandello del Lario per questa straordinaria e costante disponibilità. Un ringraziamento particolare va anche alle Associazioni di Volontariato e agli operatori del nostro Dipartimento di Salute Mentale, che con dedizione contribuiscono al benessere dei pazienti e delle loro famiglie, offrendo un supporto concreto anche in occasioni come questa, capaci di coinvolgere e arricchire l’intera comunità locale” sottolinea Peschi.

Simonetta Martini, Direttore facente funzione del Servizio di Psichiatria dell’Asst di Lecco, afferma: “Anche quest’anno siamo orgogliosi di riproporre questa veleggiata speciale, realizzata in collaborazione con la Lega Navale, che da otto anni partecipa con entusiasmo e generosità, mettendo a disposizione i propri skipper e contribuendo in modo decisivo alla riuscita dell’evento”.

“Ha preso vita, in questi anni, una squadra inclusiva fatta di persone e storie diverse che, sedute nello stesso pozzetto e a bordo della stessa barca, intrecciano emozioni e racconti di vita. Così cadono le barriere dello stigma, del pregiudizio e della paura, lasciando spazio a un legame comunicativo autentico, reciproco e spontaneo. Un’esperienza che si rivela profondamente terapeutica – conclude Simonetta Martini – L’evento del sei settembre inaugura un ciclo di iniziative e attività promosse dal nostro Dipartimento di Salute Mentale e dalla Struttura di Psichiatria“.