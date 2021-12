Super Green Pass: nessuna multa nel primo giorno di controlli

Primo giorno di Super Green Pass, senza contravvenzioni in provincia di Lecco

Il report della Prefettura. “Grande senso di responsabilità dei lecchesi”

LECCO – Parte bene, nel lecchese, il Super Green Pass: nel primo giorno di applicazione, ieri, non sono state riscontrate irregolarità nei controlli eseguiti dalle polizie locali e dalle altre forze dell’ordine impegnate nelle verifiche.

Lo rende noto la Prefettura di Lecco pubblicando un report della giornata di lunedì. Sono stati 254 i cittadini sottoposti a controllo, per nessuno è stato necessario procedere a sanzione, lo stesso vale per gli esercizi commerciali, 34 quelli controllati nella giornata di ieri.

“Grande senso di responsabilità dei lecchesi nel primo giorno di entrata in vigore del green pass rafforzato” commenta il prefetto Castrese de Rosa.

La certificazione legata al vaccino è diventata necessaria per utilizzare i mezzi pubblici ma anche per consumare seduti all’interno di bar e ristoranti, per accedere a musei, cinema e stadi.

In particolare, per quanto riguarda i mezzi pubblici sono stati disposti dei controlli, non solo da parte delle forze dell’ordine, ma delle stesse aziende di trasporto. Linee Lecco ha fatto deciso di effettuare controlli a campione, sulla banchina di attesa dei pullman ai viaggiatori prima dell’accesso ai bus.