‘Sussurri dal sottobosco’, successo per l’evento con il WWF Lecco sul Barro

Tra la chiesa incompiuta di San Michele e la Baita degli Amici di Pescate, il pubblico ha seguito un percorso in cui racconti perturbanti e osservazioni naturalistiche si sono alternati

LECCO – Il fascino delle letture gotiche e la meraviglia dell’incontro con gli abitanti del sottobosco: una combinazione che ha coinvolto una quarantina di partecipanti a “Sussurri dal sottobosco”, l’evento che nella serata di sabato ha unito arte e scienza nel Parco Regionale del Monte Barro. Tra la chiesa incompiuta di San Michele e la Baita degli Amici di Pescate, il pubblico ha seguito un percorso in cui racconti perturbanti e osservazioni naturalistiche si sono alternati, offrendo uno sguardo insolito sulla biodiversità del territorio.

Presente alla serata anche Daniele Pascale, vicepresidente del Parco Regionale del Monte Barro, ente organizzatore dell’evento.

Particolarmente apprezzata la performance dell’attrice Francesca Corti, che con intensità e sensibilità interpretativa ha dato voce alle atmosfere inquietanti dei testi, trasformando le soste lungo il cammino in momenti di ascolto e suggestione. Il buio, i suoni del bosco e la cornice di San Michele hanno accompagnato le letture, in un dialogo continuo tra immaginazione e scoperta scientifica.

Alle narrazioni si sono intrecciati incontri ravvicinati con animali spesso difficili da osservare: dal raro gambero di fiume autoctono ai più comuni lombrichi, abitanti discreti del suolo che, pur vivendo a pochi passi da noi, raramente diventano protagonisti della nostra attenzione. Un’occasione per riconoscere il valore tanto delle specie più minacciate quanto degli organismi quotidiani che contribuiscono al funzionamento degli ecosistemi.

A rendere possibili le osservazioni della fauna hanno contribuito i naturalisti del WWF Lecco.

L’incontro si è concluso con la presentazione del libro del Dr. Stefano Lapadula, dal quale erano stati tratti alcuni dei brani interpretati durante il percorso: un momento per ritrovare nelle pagine le suggestioni incontrate nel bosco.

La riuscita dell’iniziativa sottolinea il valore della collaborazione tra WWF Lecco, Parco Regionale del Monte Barro e Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. Una collaborazione che intreccia ricerca, cultura e partecipazione, divulgando la conoscenza di una biodiversità vicina eppure spesso nascosta.

Proprio alla tutela della fauna nascosta delle sorgenti è dedicato PERMEA-PRO, il progetto promosso dal Dipartimento per proteggere questi ambienti e la loro connettività. È possibile dare un sostegno concreto al progetto esprimendo il proprio voto sulla pagina dedicata a PERMEA-PRO.