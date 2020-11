Svolta epocale per il centro servizi territoriale della provincia di Lecco

Firmata la convenzione di project financing con 3P Italia

Offrire servizi innovativi a enti aderenti, cittadini e imprese

LECCO – La Provincia di Lecco e la società 3P Italia, la prima società creata in Italia con la missione di promuovere investimenti per la gestione in concessione di progetti di trasformazione digitale e Smart City dei servizi pubblici, hanno sottoscritto la convenzione relativa al project financing per la gestione e la riqualificazione del Centro servizi territoriale (Cst) della Provincia di Lecco, che prenderà avvio il prossimo 1 dicembre.

Si tratta dell’affidamento in concessione, della durata di 18 anni e per un valore complessivo di 11 milioni di euro, della gestione, promozione, supporto e assistenza tecnica in favore degli enti fruitori dei servizi erogati dal Cst della Provincia di Lecco.

Innanzitutto 3PItalia prenderà in carico la gestione ordinaria dei servizi attualmente offerti dal Cst ai 41 enti aderenti (connettività, firewalling, antivirus, posta elettronica, siti internet, portali specialistici, applicativi gestionali), con il duplice obiettivo di rivisitare il modello e i processi di gestione per aumentarne l’efficienza organizzativa e di promuovere sul territorio il Cst e i servizi erogati per estendere la rete di enti aderenti, favorendo la creazione di dinamiche collaborative e di scambio.

Inoltre, sin dal primo anno di nuova gestione la società si dedicherà alla progettazione, sviluppo e gestione di una serie di 28 servizi innovativi e ad alto contenuto tecnologico, mirati ad accelerare la trasformazione digitale e il rafforzamento delle competenze digitali degli enti aderenti, per offrire a cittadini e imprese servizi pubblici digitali efficaci, evoluti in ambito Smart City, abilitati anche dalle reti 5G e dalle tecnologie emergenti (blockchain, intelligenza artificiale), in moltissimi settori di interesse (illuminazione pubblica, raccolta rifiuti, viabilità, turismo, gestione del traffico e dei parcheggi, sicurezza urbana, monitoraggio ambientale, efficienza energetica).

Appena le condizioni relative all’emergenza da Covid-19 lo consentiranno, verrà organizzato un evento di presentazione operativa per illustrare agli enti aderenti al Cst gli obiettivi del progetto, le attività previste e i nuovi servizi.

“Si tratta di un risultato molto importante per i Comuni e gli enti del territorio – commentano il Presidente della Provincia di Lecco Claudio Usuelli e il Consigliere provinciale delegato al Cst Felice Rocca -. Grazie a questo accordo infatti il Cst della Provincia di Lecco potrà effettivamente rivestire un ruolo attivo nel processo di trasformazione digitale e innovazione tecnologica, come soggetto in grado di interpretare i nuovi bisogni degli enti e della collettività, facendosi promotore di soluzioni moderne per soddisfarli. La situazione economica attuale e i vincoli di bilancio imposti alle pubbliche amministrazioni rendono difficoltoso per il Cst il finanziamento in proprio di tale processo e l’assunzione del ruolo di promotore dell’innovazione digitale; quindi il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato può rivelarsi la soluzione ideale per il raggiungimento di questi obiettivi, generando per gli enti aderenti riduzione dei costi ed economie di scala, oltre a servizi moderni, innovativi ed efficienti per loro stessi, per i cittadini e le imprese”.

Carlo Ghezzi, Amministratore delegato di 3PItalia, dichiara: “Siamo estremamente orgogliosi dell’aggiudicazione da parte della Provincia di Lecco della concessione per la riqualificazione e gestione pluriennale del proprio Cst. Si tratta del secondo contratto di concessione, dopo quello con la Provincia di Brescia, attivato dalla Società per la gestione aggregata della trasformazione digitale dei servizi erogati dagli enti pubblici con il modello del partenariato pubblico privato. Questa nuova sfida che ci apprestiamo a intraprendere è stata resa possibile grazie alla ferma volontà della Provincia di Lecco di rafforzare il proprio ruolo di supporto e traino alla trasformazione digitale dei Comuni del proprio territorio, affermando nei fatti il modello virtuoso di Provincia ‘Casa dei Comuni’ promosso da tempo a livello nazionale. Ci tengo, in questo senso, a ringraziare pubblicamente il Presidente Usuelli, il Consigliere Rocca, il Segretario generale Avv. Blandino e l’Ing. Strambini per aver creato le premesse ottimali e aver messo a disposizione le necessarie competenze e risorse organizzative, nonostante il periodo particolarmente complesso legato alla protratta emergenza sanitaria, sostenendo con convinzione il percorso istituzionale finalizzato alla realizzazione del partenariato pubblico-privato con 3PItalia”.

Il project financing, disciplinato dall’articolo 183 del decreto legislativo 50/2016, è una forma di partenariato pubblico-privato che consente il finanziamento da parte dell’operatore economico di un progetto in grado di generare, grazie alla sua gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. Oltre alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, questo strumento si applica anche ai servizi, come in questo caso.