Synlab, a Lecco un convegno sulle patologie cardiovascolari

Appuntamento dedicato ai medici del territorio

Un incontro di approfondimento il prossimo 12 ottobre

LECCO – Synlab San Nicolò, in occasione della giornata mondiale del cuore tenutasi il 29 settembre e considerato il successo dell’incontro dello scorso anno “Conoscere il cuore”, invita gratuitamente tutti i medici a un convegno di approfondimento delle patologie cardiovascolari.

L’incontro si terrà sabato 12 ottobre alle ore 8.30 presso la Sala Conferenze della Banca

Popolare di Sondrio di via Martiri della Liberazione, 65 a Lecco. Un tema estremamente attuale, considerando che nei paesi industrializzati le problematiche cardiovascolari rappresentano uno dei problemi sanitari di maggior rilevanza, nonostante, nell’ultimo decennio, si sia verificata una diminuzione dei decessi legati all’incidenza di queste malattie.

In un’epoca di necessaria “appropriatezza” nella richiesta di esami strumentali di controllo, l’obiettivo principale del convegno sarà quello di illustrare ai signori medici le indicazioni e le potenzialità diagnostiche delle singole indagini in area cardiovascolare.

La giornata si aprirà alle 8.30 con i saluti di benvenuto di Claudio Zara – Direttore Sanitario del Centro Diagnostico Sylab San Nicolò Como e Lecco e di Pierfranco Ravizza – Presidente Ordine dei Medici di Lecco. La prima sessione, dedicata a “Il paziente cardiopatico ad alto rischio: come impostare il follow-up?” e moderata da Claudio Zara, contemplerà gli interventi di Franco Ruffa – Specialista in Cardiologia, Responsabile Cardiologia Synlab San Nicolò Lecco (“Indicazioni al monitoraggio continuo del ritmo cardiaco”), Fabio Tagliabue – Specialista in Chirurgia Generale – Synlab San Nicolò Lecco (Mangioni Hospital Lecco), che parlerà di “Potere diagnostico e prognostico dell’ecodoppler arterioso periferico” e, infine, la relazione “L’alimentazione nel paziente cardiopatico ischemico e nella prevenzione delle malattie cardiovascolari” a cura di Domenico

Rossi – Specialista in Cardiologia – Synlab San Nicolò Lecco.

Franco Ruffa e Pierfranco Ravizza apriranno la seconda sessione, dal titolo “La prima diagnosi di cardiopatia, quando richiedere l’esame strumentale”, introducendo Anna Clara Maria Capra – Specialista in Cardiologia – Synlab San Nicolò Lecco (H. Moriggia Pelascini Gravedona), che tratterà “Il soffio cardiaco del bambino: ruolo dell’ecocardiografia nella diagnosi precoce di una cardiopatia”.

Si parlerà poi di “Stratificazione del rischio cardiovascolare tra vecchi e nuovi indicatori ematici” con Cosimo Ottomano – CMO Chief Medical Officer Synlab Italia, al quale seguirà un nuovo intervento di Anna Clara Maria Capra titolato “Le valvulopatie: diagnosi e follow-up ecocardiografico”. Il convegno si concluderà con l’intervento di Gianemilio Zincone – Specialista in Radiologia, Responsabile Diagnostica per immagini Synlab San Nicolò Como e Lecco, dal titolo “TC dell’aorta toracica”.

La partecipazione al corso, che dà diritto a 4 crediti ECM, è gratuita con iscrizione obbligatoria online sul sito: www.labormedical.it.