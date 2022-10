In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale

Colloqui gratuiti di orientamento sul benessere psicologico

LECCO – Synlab San Nicolò Lecco 78, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che ricorre il 10 ottobre, offre, previo appuntamento, la possibilità di effettuare un colloquio gratuito di orientamento sul benessere psicologico. La “Settimana del Benessere Psicologico” è una delle iniziative legate all’impegno di

Synlab nello sviluppo di soluzioni innovative per la salute mentale.

Impegno che vede l’azienda collaborare attivamente già da diversi mesi con Edit-B Consortium, associazione di partner internazionali che unisce enti pubblici e privati nel comune obiettivo di prendersi sempre meglio cura dei pazienti affetti da disturbi nella sfera della salute mentale. Circa 300 milioni di persone nel mondo sono affette da depressione e il 40% di loro può essere mal diagnosticato, con conseguenze deleterie sull’efficacia della terapia.

La finalità di Edit-B Consortium, infatti, è quella di promuovere l’innovazione della Psichiatria di precisione, usando le conoscenze della Biologia e le possibilità offerte dall’intelligenza artificiale. Ogni passo avanti in questo settore migliorerebbe in maniera decisiva la qualità di vita delle persone che affrontano simili disturbi. È un progetto di alto valore per una sfida che Synlab accoglie, così da continuare a dare il meglio al servizio della salute, in particolare la salute mentale, mettendo la propria eccellenza medica al servizio della comunità internazionale e delle persone.

Per prenotare il colloquio gratuito presso la sede di Lecco 78, corso Carlo Alberto 78, è necessario chiamare il numero 0341 1819021 dal 10 al 14 ottobre, dalle 12 alle 13, oppure inviare una email a info.lecco78@synlab.it, fino a esaurimento posti.