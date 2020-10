Synlab San Nicolò inaugura il progetto “Cuore di donna”

Percorso di approfondimento sul rischio cardiovascolare femminile

In versione totalmente digitale nel rispetto delle direttive nazionali in materia di sicurezza

LECCO – Synlab San Nicolò sceglie di parlare alle donne con il progetto “Cuore di donna”, un’iniziativa che nella sua prima fase assumerà una veste digitale, per poter elargire preziosi contenuti a un ampio pubblico pur nel rispetto delle normative di sicurezza. Al centro dell’attenzione il rischio cardiovascolare femminile, un tema estremamente sottovalutato nella nostra società: quante e quanti di noi sanno che il killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o all’utero, ma la cardiopatia ischemica?

Una donna su tre ne muore ogni anno, ma la percezione, non solo tra il pubblico, è che tale

patologia non sia una “malattia delle donne”. Forse è proprio questo il più importante fattore di rischio: la percezione sbagliata che le malattie cardiovascolari colpiscano (di più) gli uomini. Se statisticamente la donna soffre di cuore all’incirca dopo i cinquant’anni, per il venir meno dello scudo protettivo estrogenico che accompagna la menopausa, anche le giovani donne sono a rischio (soprattutto se fumatrici e contestualmente utilizzatrici di contraccettivi orali). Ma la malattia cardiaca non è trascurata solo per un bias culturale: a entrare in gioco vi è anche l’atipicità dei sintomi.

Le donne colpite da attacco cardiaco, infatti, spesso presentano manifestazioni diverse da quelle maschili: affaticamento, fiato corto, sudorazioni profuse, nausea o vomito, capogiri e vertigini confondono di frequente anche i sanitari, perché simili agli stessi sintomi della sindrome menopausale.

Cuore di donna è un progetto di sensibilizzazione e informazione utile per ogni donna del territorio che avrà a disposizione un vademecum informativo, scaricabile gratuitamente sul sito www.san-nicolo.com e disponibile presso le accettazioni del centro, contenente consigli e pillole di conoscenza legati alla Cardiopatia Ischemica femminile e potrà accedere a un vero e proprio percorso digitale.

Con una serie di videopillole realizzate grazie alla collaborazione del Dottor Franco Ruffa – Specialista in Cardiologia Synlab San Nicolò, saranno trattati in maniera esaustiva tutti gli aspetti legati a questa patologia. Le videopillole di approfondimento verranno pubblicate “a puntate” e saranno disponibili sul canale youtube di Synlab San Nicolò, sulla pagina Facebook ufficiale e sul sito.