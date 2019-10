Taglio del nastro alla Festa del Cioccolato, inizia un ‘dolcissimo’ weekend

In piazza Cermenati le bancarelle degli artigiani cioccolatieri

Sabato la “Notte nera del Cacao”, stand aperti fino alle 23

LECCO – Inaugurata venerdì mattina una nuova edizione lecchese della Festa del Cioccolato: l’appuntamento è ormai una tradizione per il capoluogo manzoniano ed è promosso da Confesercenti Bergamo con il supporto del Comune di Lecco.

La rassegna propone le deliziose specialità degli artigiani cioccolatieri provenienti da varie regioni d’Italia, tra questi anche un partecipante proveniente da Perugia, ‘città del cioccolato’

Tra le novità di quest’anno il ritorno della manifestazione in piazza Cermenati, anziché piazza Garibaldi come nelle ultime edizioni. La location era stata cambiata in passato dopo il disastroso episodio del 2016, quando le forti raffiche di vento avevano buttato per aria diversi banchetti, costringendo alla chiusura anticipata della festa.

Quest’anno, per ovviare al problema, gli stand sono stati assicurati con dei contrappesi che dovrebbero ovviare al problema nel caso la furia di Eolo dovesse fare di nuovo capolino sull’evento.

Le bancarelle saranno aperte dalle 9 alle 20, sabato fino alle 23 per la “Notte nera del cacao”. In programma invece nel pomeriggio di venerdì, attorno alle 16:30, la preparazione e poi il taglio della maxi tavoletta di cioccolato, una dolce e apprezzata tradizione.