Taglio del nastro per il ‘Villaggio di Natale’, fino al 6 gennaio nelle piazze del centro

Il presidente nazionale Fiva Confcommercio Giacomo Errico: “Entusiasti di questa location, edizione zero in cui crediamo molto”

Il mercatino sarà aperto tutti i giorni, dalle 10 alle 19 in settimana e fino alle 22.30 nei weekend

LECCO – Inaugurato questa mattina, venerdì 28 novembre, il Villaggio di Natale, 32 ‘casette’ disseminate tra Piazza XX Settembre e Piazza Cermenati che fino al 6 gennaio accoglieranno clienti e curiosi, lecchesi e turisti, con prodotti selezionati e di qualità.

Al taglio del nastro erano presenti il direttore di Confcommercio Lecco Alberto Riva, il presidente nazionale di Fiva (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Confcommercio Giacomo Errico, i rappresentanti di Apeca (Associazione ambulanti della Confcommercio milanese), Promo.Ter Unione e la vicesindaco Simona Piazza.

Ampia la selezione di prodotti offerta alla clientela, dagli alimentari ai natalizi, dolci, salati ma anche vin brulé, cibo etnico e cioccolate calde. Per i più piccoli, sono previste attività di intrattenimento (spettacoli di magia, giocolieri) e la tradizionale giostra a carosello.

“Siamo davvero molto contenti – il commento di Errico – è l’edizione zero del nuovo format che abbiamo proposto, ringrazio il Comune di Lecco e la locale Confcommercio per il supporto e l’entusiasmo. La location è spettacolare, speriamo naturalmente in un grande successo per poter ripresentare l’iniziativa il prossimo anno, con una maggiore varietà di prodotti”.

“Qualità, cura e selezione di prodotti caratterizzano questa edizione del mercatino di Natale in centro, siamo certi che sarà una bella occasione per curiosi, cittadini ma anche turisti” ha aggiunto Alberto Riva, Confcommercio Lecco.

Gli orari del Villaggio di Natale sono dalle 10 alle 19 in settimana (lunedì-venerdì) e dalle 10 alle 22.30 nel weekend (sabato e domenica).