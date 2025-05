Taglio del verde a bordo strada, si inizia da Chiuso

Da lunedì 19 maggio al via gli interventi di diserbo meccanico nei rioni della città

LECCO – Ripartono la prossima settimana, lunedì 19 maggio, gli interventi di diserbo meccanico dei bordi stradali e dei marciapiedi, che riguarderanno tutti i rioni della città.

Il programma prevede interventi nel rione di Chiuso lunedì 19 maggio, a Maggianico martedì 20, a Pescarenico mercoledì 21, in centro giovedì 22, a Santo Stefano venerdì 23, a Castello sabato 24, in zona Caleotto lunedì 26, a Belledo martedì 27, a Germanedo mercoledì 28, ad Acquate giovedì 29, nei quartieri di Bonacina e Olate venerdì 30, a San Giovanni sabato 31, a Laorca lunedì 2 giugno e, infine, a Rancio martedì 3 giugno.

Gli operatori della ditta Colombo Giardini Srl, che effettueranno gli interventi di sfalcio, effettueranno la pulizia delle strade post taglio in giornata. Per maggiori informazioni o per segnalazioni è possibile scrivere a manutenzione@comune.lecco.it.

“Il cronoprogramma – fanno sapere dal Comune – potrà essere soggetto a piccole variazioni in corso d’opera a causa dell’eventuale presentarsi di condizioni metereologiche impossibilitanti”.