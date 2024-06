Talenti in volo 2024: torna il progetto di Confcommercio e Comune di Lecco

Giovedì 13 giugno le premiazioni della seconda edizione

Appuntamento alle ore 18.30 in piazza Garibaldi

LECCO – Torna con la seconda edizione “Talenti in volo”, il progetto nato con l’obiettivo di investire sui giovani e sui loro talenti. Da un lato si vuole valorizzare la creatività e le qualità dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Lecco, dall’altro si intende offrire ai docenti strumenti e percorsi che possano agevolare la crescita creativa delle nuove generazioni.

Il format, nato da un’idea di Confcommercio Lecco e del Comune di Lecco, vivrà la sua prima tappa di quest’anno con l’appuntamento in piazza Garibaldi in programma giovedì 13 giugno alle ore 18.30. Due le categorie segnalate quest’anno: talentuose menti e talentuosi cuori.

A essere premiati saranno quasi 50 alunni degli istituti di Lecco: ai ragazzi verranno consegnati dei voucher personali da utilizzare nelle cartolibrerie di Lecco, per l’acquisto di prodotti di cartoleria e/o scolastici e di libri. Anche per l’edizione 2024 hanno aderito al progetto Libreria Cattaneo, Libraccio, Cartolibreria dello Studente e Cartoleria Edicola Mer.Lo..

Sul palco saliranno, per i saluti e per premiare i ragazzi, il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, e il presidente dei Giovani di Confcommercio Lecco e membro della Giunta di Confcommercio Lecco (oltre che consigliere della Camera di Commercio Como-Lecco), Mattia Maddaluno.

“Siamo contenti di potere riproporre questo bellissimo progetto, insieme al Comune di Lecco che ringrazio per la rinnovata disponibilità – spiega il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati – Confcommercio Lecco sostiene i giovani perché rappresentano il futuro. Quest’anno si è deciso di puntare sul cuore e sulla mente: una scelta lungimirante e significativa. Abbiamo bisogno di ragazzi di talento che siano capaci di fare del loro meglio impegnandosi per dare una mano agli altri e per diventare più competenti e consapevoli. Il territorio ha fame di questi ‘adulti di domani’ e quindi ribadisco l’auspicio espresso lo scorso anno: ‘Buon volo a tutti, ma volando ci auguriamo che possiate rimanere qui perché la nostra città ha bisogno di voi'”.

Il percorso di “Talenti in volo” proseguirà poi in autunno con un momento formativo rivolto ai docenti e a fine anno con la premiazione, organizzata dal Comune di Lecco, delle eccellenze scolastiche relative agli alunni della scuola secondaria di primo grado.