Talenti in Volo, Comune e Confcommercio premiano 22 studenti meritevoli

La consegna delle borse di studio nel pomeriggio di martedì presso il Comune

Il sindaco: “Fieri di voi e dei vostri traguardi”

LECCO – Si è svolta nel pomeriggio di martedì 16 dicembre, presso la sala consiliare del Comune di Lecco, la cerimonia di consegna delle borse di studio promosse dall’Amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Talenti in Volo 2025”, sviluppato in collaborazione con Confcommercio Lecco.

Alla presenza del sindaco Mauro Gattinoni, dell’assessore all’Istruzione e Sport Emanuele Torri, del presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati e del direttore Alberto Riva, sono stati premiati 22 giovani studenti che hanno concluso il primo ciclo di studi ottenendo il massimo dei voti, 10, 10 e lode.

Un momento solenne e simbolico, come ha sottolineato il sindaco Gattinoni nel suo intervento rivolgendosi ai giovani e alle loro famiglie: “Consegniamo volentieri queste borse di studio nello spazio più importante della città, qui è dove vengono prese le decisioni che contano, anche quelle che riguardano i giovani e l’istruzione per i quali crediamo sia fondamentale investire. Siamo fieri di voi e dei vostri risultati: avanti così”.

Il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati, ha ricordato come questo appuntamento completi il percorso di valorizzazione dei giovani avviato nei mesi scorsi: “La consegna di oggi conclude le premiazioni avvenute la scorsa estate in Piazza Garibaldi, dove oltre 60 ragazzi hanno ricevuto voucher da utilizzare nelle cartolibrerie del territorio”.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dall’assessore Torri, che si è congratulato con gli studenti per i traguardi raggiunti, sottolineando come il loro impegno rappresenti un esempio positivo non solo per i coetanei, ma anche per il mondo degli adulti.

La cerimonia si è quindi conclusa con la consegna ufficiale delle borse di studio, a testimonianza dell’attenzione del Comune di Lecco e di Confcommercio verso il merito, l’istruzione e il futuro delle nuove generazioni.

Di seguito i nomi di tutti i premiati:

Calveri Miriam – secondaria I grado M. Kolbe – 10 con lode

Fazzini Agnese – secondaria I grado M. Kolbe – 10 con lode

Pepe Mariasole – secondaria I grado Collegio Volta – 10 con lode

Sormani Leonardo – secondaria I grado Collegio Volta – 10 con lode

Panzeri Corrado – secondaria I grado IMA – 10 con lode

Tentori Leonardo – secondaria I grado IMA – 10 con lode

Kande Vikum Yashodha – comprensivo Lecco 1 – 10

Crippa Lisa – comprensivo Lecco 1 – 10

Castagna Sofia Paola – comprensivo Lecco 1 – 10

Ratti Letizia – comprensivo Lecco 1 – 10

Viganò Maddalena – comprensivo Lecco 1 – 10

Gulisano Benedetta – comprensivo Lecco 2 – 10

Tondini Cesare – comprensivo Lecco 2 – 10

Tentori Samuele – comprensivo Lecco 2 – 10

Rusconi Rebecca – comprensivo Lecco 3 – 10

Negri Lorenzo – comprensivo Lecco 3 – 10

Fezzi Giovanni Paolo – comprensivo Lecco 3 – 10

Fofana Mariam – comprensivo Lecco 3 – 10

Qazafi Ayesha – comprensivo Lecco 3 – 10

Anghileri Teresa – secondaria I grado M. Kolbe – 10

Caci Martina – secondaria I grado M. Kolbe – 10

Dedivitiis Cecilia – secondaria I grado M. Kolbe – 10

GALLERIA FOTOGRAFICA