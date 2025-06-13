‘Talenti in volo’, in Piazza Garibaldi premiati oltre 60 studenti

E’ la 3^ edizione del progetto promosso da Confcommercio Lecco e Comune

Premiati gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado della città: “Siete un futuro di qualità e creativo”

LECCO – Valorizzare la creatività e le qualità dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Lecco. E’ questo uno degli obiettivi del progetto “Talenti in volo”, ideato da Confcommercio Lecco e dal Comune di Lecco e giunto alla sua 3^ edizione.

Giovedì sera in Piazza Garibaldi si è svolto il tradizionale momento di consegna dei premi a oltre 60 studenti frequentanti le scuole cittadine e a una decina di gruppi. Le categorie premiate sono state anche quest’anno talentuose menti e talentuosi cuori: ai ragazzi sono stati consegnati dei voucher personali da utilizzare nelle cartolibrerie di Lecco (Libreria Cattaneo, Libraccio, Cartolibreria dello Studente e Cartoleria Edicola Mer.Lo quelle che hanno aderito) per l’acquisto di prodotti di cartoleria e/o scolastici e di libri.

Prima delle premiazioni sul palco sono intervenuti l’assessore all’Istruzione del Comune di Lecco Emanuele Torri, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, il presidente dei Giovani di Confcommercio Lecco Mattia Maddaluno e il Provveditore di Lecco Adamo Castelnuovo. “Talenti in volo – ha detto Torri – ci da la possibilità di premiare la parte bella dei nostri giovani, quella che non si misura con verifiche e voti”.

Il sindaco Mauro Gattinoni ha fatto i complimenti ai ragazzi: “Questa amministrazione crede molto nei talenti, vorremmo che nessuno perdesse il suo. Di recente il nostro capoluogo si è posizionato primo nella classifica relativa alla qualità di vita dei giovani, è un risultato che ci inorgoglisce, merito della scuola, dei docenti e soprattutto vostro. Sono contento di vedere questa piazza piena, fatevi un grande applauso, velo meritate”.

“Confcommercio Lecco crede fermamente in questo progetto, giunto alla sua 3^ edizione – ha aggiunto Maddaluno – siamo attenti alle nuove generazioni e alla valorizzazione dei giovani, crediamo in voi: siete un futuro di qualità e creativo“.

“Quando parliamo di talenti in volo – ha detto Castelnuovo – intendiamo dire che sono già in volo: siete voi, state già mettendo il massimo in quello che fate, continuate così. Un ringraziamento speciale agli insegnanti e alle famiglie per il costante impegno a fare crescere bambini e ragazzi in un sistema sociale positivo e stimolante”.

Dopo i saluti istituzionali la cerimonia è entrata nel vivo con le premiazioni, prima delle scuole primarie e poi delle scuole secondarie di I grado. Significativi i due momenti musicali che hanno avuto come protagonisti i bimbi del coro di Acquate diretti dal Maestro Maurizio Saccà che hanno cantato ‘Il sogno più bello’ e il coro Ticozzi diretto dal Maestro Giorgio Spreafico (al piano Michele Satomassimo) che si è esibito con il Valzer di Onawa e ha ricevuto una targa speciale.

Su palco anche il testimonial dell’edizione 2025 di Talenti in volo, l’ex ciclista Alessandro Vanotti che ha dialogato con il mental coach e allenatore Omar Beltran.

Il percorso di “Talenti in volo” continuerà come sempre in autunno con un momento formativo per i docenti (uno degli obiettivi del format) e a fine anno con la premiazione, organizzata dal Comune di Lecco in sala consiliare, delle eccellenze scolastiche relative agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

GALLERIA FOTOGRAFICA