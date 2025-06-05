Talenti in volo: la città premia la qualità e la creatività dei suoi ragazzi

Appuntamento giovedì 12 giugno con la terza edizione

Prosegue il progetto di Confcommercio Lecco e Comune di Lecco

LECCO – Valorizzare la creatività e le qualità dei ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Lecco. E’ questo uno degli obiettivi del progetto “Talenti in volo”, ideato da Confcommercio Lecco e dal Comune di Lecco. La terza edizione di questa iniziativa, che investe sui giovani e i loro talenti, vivrà il suo tradizionale momento di premiazione giovedì 12 giugno con inizio alle ore 18.30 in piazza Garibaldi a Lecco.

A ricevere un riconoscimento saranno più di sessanta alunni degli istituti cittadini a cui aggiungere una decina tra classi e gruppi: ai ragazzi verranno consegnati dei voucher da utilizzare nelle cartolibrerie di Lecco che hanno aderito al progetto (Libreria Cattaneo, Libraccio, Cartolibreria dello Studente e Cartoleria Edicola Mer.Lo.) per l’acquisto di prodotti di cartoleria e/o scolastici e di libri.

Sul palco saliranno, per i saluti e per premiare i ragazzi, il presidente dl Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco e membro della Giunta di Confcommercio Lecco (oltre che consigliere della Camera di Commercio Como-Lecco), Mattia Maddaluno, il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, l’assessore all’Istruzione del Comune di Lecco, Emanuele Torri, e Marina Ghislanzoni (Ufficio Scolastico Territoriale). Durante la cerimonia ci sarà anche la testimonianza di Alessandro Vanotti, ex ciclista professionista e autore del libro “Gregario. Una vita al servizio dei campioni” (Bolis Editore) scritto insieme a Federico Biffignandi; a dialogare con lui sul palco ci sarà il mental coach e preparatore atletico Omar Beltran.

L’evento, come detto, si terrà in piazza Garibaldi a partire dalle ore 18.30 anche in caso di pioggia (per necessità dell’ultima ora ci si trasferirà nella sala conferenze di Confcommercio Lecco situata in piazza Garibaldi 4). Il percorso di “Talenti in volo” continuerà come sempre in autunno con un momento formativo per i docenti (uno degli obiettivi del format) e a fine anno con la premiazione, organizzata dal Comune di Lecco in sala consiliare, delle eccellenze scolastiche relative agli alunni della scuola secondaria di primo grado.