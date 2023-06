Talenti in volo: nuova iniziativa di Confcommercio e Comune per valorizzare i giovani

Giovedì 15 giugno la premiazione di chi si è distinto per meriti sportivi, scolastici o generosità e fair play

“Il talento non si esaurisce in una singola performance ma ha un valore all’interno della squadra, della classe o della società”

LECCO – “‘Avere talento’ può assumere diversi significati: saper fare particolarmente bene qualcosa, eccellere in una materia, in un’attività, nelle relazioni, con la naturale conseguenza di saper produrre un ‘valore’ attraverso l’intelletto, l’ingegno, il pensiero e la

mente. Negli scorsi mesi abbiamo pensato a un progetto teso proprio a valorizzare il talento e la creatività nelle nuove generazioni“.

Il presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati, questa mattina, ha presentato il nuovo progetto “Talenti in volo” che prevede tre fasi: la prima consiste nella serata in programma giovedì 15 giugno in piazza Garibaldi (ore 20) con la premiazione di giovani talenti che sono emersi per meriti sportivi, che hanno mostrato la loro eccellenza

all’interno di proposte o concorsi scolastici e quanti si sono contraddistinti per azioni di

generosità e fair play.

“Abbiamo sottoposto questo progetto al Comune di Lecco per valutare una possibile convergenza e collaborazione. La risposta è stato positiva e insieme abbiamo costruito un percorso interessante che intendiamo sviluppare anche nei prossimi anni – ha continuato Peccati -. Nella serata del 15 giugno a questi ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado consegneremo un coupon da utilizzare nelle cartolibrerie di Lecco per l’acquisto di materiale scolastico o di prodotti di cancelleria. Una serata di festa in cui dare risalto ad azioni significative e in cui esprimere anche il nostro grazie come realtà che vive nel territorio”.

Il progetto, che vuol essere una opportunità di confronto per i giovani e allo stesso tempo

un’occasione per fornire ai docenti strumenti e percorsi che possano agevolare la crescita

creativa delle nuove generazioni, proseguirà poi con un evento formativo per i docenti

previsto in autunno e con un altro momento istituzionale di premiazione in calendario verso la fine dell’anno.

“Come Confcommercio Lecco da sempre abbiamo un’attenzione particolare per quella che è la formazione e la valorizzazione dei giovani. Dall’organizzazione di una manifestazione come Leggermente che promuove la lettura in costante dialogo con le scuole passando per iniziative da noi ospitate e sostenute come il Master di Lecco100 – ha concluso Peccati -. L’idea è che i più piccoli possano vedere nei ragazzi più grandi premiati un modello, per fare in modo che si inneschi un comportamento virtuoso per far scoprire che il talento non si esaurisce in una singola performance ma ha un valore all’interno della squadra, della classe o della società. Ringrazio la struttura di Confcommercio Lecco per il lavoro svolto per questa ‘edizione zero’ del format e il Comune di Lecco per avere accolto e deciso di sostenere questo nostro progetto”.

Alla presentazione ha partecipato l’assessore Giovanni Cattaneo in rappresentanza anche dell’assessore Emanuele Torri, assente per impegni lavorativi: “Il format è frutto si uno stimolo reciproco partito dalla considerazione che è importante riconoscere l’impegno che i nostri ragazzi mettono in quello che fanno dalla scuola, allo sport, fino al sociale. L’intuizione di Confcommercio Lecco è particolarmente importante perché il tema del talento non viene banalizzato. Aspettiamo tutti alla serata del 15 giugno in particolare le famiglie, i parenti e gli amici dei ragazzi, vogliamo che questo format non sia solo uno spot ma un percorso che nei prossimi anni deve nutrirsi di nuovi stimoli”.

Questa “edizione zero”, che porta con sé comunque elementi di prova, ha avuto un ottimo riscontro anche grazie all’impegno dell’assessore Torri che ha coinvolto le scuole del territorio: sono arrivate infatti una settantina di candidature con tante classi coinvolte. Hanno aderito al progetto la libreria Cattaneo, la Cartolibreria dello Studente, il Libraccio e l’edicola Merlo di San Giovanni.

Anna Regazzoni, presidente del Gruppo Cartolibrerie Confcommercio Lecco, ha espresso la sua soddisfazione: “E’ un progetto importante perché fa da collante nel tessuto sociale di Lecco che ne ha veramente bisogno: unisce studenti, famiglie, scuole, amministrazione comunale e persino il commercio di vicinato”.

L’invito è aperto a tutti per il 15 giugno in piazza Garibaldi a Lecco alle ore 20, in caso di maltempo l’evento si svolgerà in sala Don Ticozzi (via Ongania).