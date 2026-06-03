“Talenti in volo” torna con la quarta edizione, appuntamento giovedì 11 giugno

Protagonisti i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Lecco

Le premiazioni del progetto Confcommercio Lecco-Comune di Lecco alle 18 in Camera di Commercio

LECCO – Anche quest’anno Confcommercio Lecco e Comune di Lecco hanno deciso di riproporre il progetto “Talenti in volo”, nato per dare risalto pubblico ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado degli istituti scolastici di Lecco. La cerimonia di premiazione della quarta edizione del progetto, ideato insieme dalla struttura di Confcommercio Lecco e dall’assessorato all’Istruzione del Comune di Lecco, si terrà giovedì 11 giugno alle ore 18 presso l’auditorium della Camera di Commercio Como-Lecco di via Tonale a Lecco.

A ricevere un riconoscimento saranno 46 alunni e 17 classi, segnalati direttamente dagli istituti comprensivi e dalle scuole della città: ai ragazzi meritevoli verranno consegnati anche quest’anno dei voucher da utilizzare nelle cartolibrerie di Lecco che hanno aderito al progetto (Libreria Cattaneo, Libraccio, Cartolibreria dello Studente e Cartoleria Edicola Mer.Lo.) per l’acquisto di prodotti di cartoleria e/o scolastici e di libri.

Alla serata prenderanno parte il presidente di Confcommercio Lecco, il sindaco del Comune di Lecco e i rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Territoriale: toccherà a loro consegnare i riconoscimenti ai “Talenti in volo” 2026. Il percorso di “Talenti in volo” continuerà poi in autunno con un momento formativo per i docenti e nel mese di dicembre con la premiazione, organizzata dal Comune di Lecco in sala consiliare, delle eccellenze scolastiche relative agli alunni della scuola secondaria di primo grado.