Tamponi: al Bione le tende dell’esercito. In ospedale arrivati i container

Al centro sportivo l’esercito per effettuare i tamponi rapidi

Arrivati i container all’ospedale Manzoni per i controlli post quarantena

LECCO – Un secondo punto tamponi in città dopo l’ospedale: sarà allestito al Bione e in aiuto della cittadinanza arriverà il personale dell’esercito. Lo ha confermato il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, intervenendo al consiglio comunale di giovedì sera.

Si tratta di un’iniziativa che vede la collaborazione del municipio con l’Ats e l’azienda ospedaliera. “Ats ci ha informato della disponibilità di medici e infermieri dell’esercito per istituire in zona Bione un punto per i tamponi rapidi – ha spiegato Gattinoni – i lavori di allestimento si svolgeranno tra sabato e domenica”.

I test in questione, antigenici con esito in circa 15 minuti, da quel che si apprende saranno al momento destinati a studenti e personale delle scuole, così come il punto tamponi già in funzione a Merate dalla scorsa settimana.

Nel frattempo, oggi all’ospedale Manzoni sono stati installati i container che fungeranno da terzo percorso per l’effettuazione del tampone, dopo che era stata già differenziato l’accesso per l’utenza del mondo della scuola, con due tende allestite una di fronte all’ingresso e l’altra nell’area di fronte al piano interrato.

I due moduli prefabbricati, posizionati accanto alla palazzina amministrativa, saranno dedicati ai pazienti al termine del periodo di quarantena, per verificare se siano ancora positivi o meno al virus.