Tamponi, se l’esito è positivo li rimborsa Regione Lombardia

Regione va incontro ai privati che effettuano gli esami a pagamento

Si possono recuperare 62,89 euro (solo se l’esito è positivo)

LECCO – Dietrofront della Regione Lombardia sul pagamento dei test sierologici e dei tamponi: dopo aver specificato, la scorsa settimana, che gli esami effettuati al di fuori del Servizio Sanitario Regionale (privatamente) sarebbero stati a carico degli utenti, il Pirellone ha annunciato che, in caso di esito positivo dell’esame, il costo sarà rimborsato.

Lo si legge nelle FAQ pubblicate, in merito all’argomento, sul sito istituzionale di Regione Lombardia (clicca qui): ‘Gli accertamenti eseguito al di fuori del SSR sono a totale carico degli utenti ma, in caso di positività al tampone naso faringeo, il laboratorio deve comunicare l’esito secondo il flusso previsto; la ATS mette in atto tutte le disposizioni di isolamento del caso, e dei contatti individuati con inchiesta epidemiologica; il costo del tampone viene restituito al cittadino nei limiti di cui alla DGR n. XI/3132/2020 (ovvero 62,69 euro, il prezzo stabilito tramite delibera del 12 maggio, ndr) tramite le ATS che a breve disporranno di apposita modulistica”.