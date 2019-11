Tanta neve sulle nostre montagne in questo weekend

Ecco alcune fotografie dai Piani d’Erna e dai Resinelli

LECCO – Se in città il weekend è stato rovinato dalla pioggia, in montagna lo scenario è stato un po’ diverso. La neve, infatti, ha imbiancato le nostre montagne fino a quote relativamente basse.

Ecco alcuni scatti di ieri, sabato, ai Piani d’Erna e altri dai Piani Resinelli dove l’acqua, nelle ultime ore, si è trasformata in neve regalando cartoline suggestive.

PIANI D’ERNA (foto Paolo Negri)

PIANI RESINELLI