Tante adesioni al progetto “L’Acqua fa Scuola”, oltre 3.600 gli studenti coinvolti

Aperte le iscrizioni al concorso, a cui possono partecipare tutte le classi della provincia

Proposta formativa offerta dall’Ufficio d’Ambito di Lecco in collaborazione con la società Lario Reti Holding

LECCO – Anche quest’anno, le scuole della provincia di Lecco hanno aderito entusiasticamente alla proposta formativa offerta dall’Ufficio d’Ambito di Lecco in collaborazione con la società Lario Reti Holding, per approfondire l’importanza dell’acqua e l’organizzazione del servizio idrico integrato nel nostro territorio. Ben 181 classi di 33 Comuni per un totale di 3.647 studenti potranno accedere alla piattaforma educativa web atolecco.scuolapark.it, ricca di contenuti didattici e strumenti multimediali, comprese le visite virtuali agli impianti di acquedotto e depurazione “organizzate” da Lario Reti Holding.

169 di queste classi parteciperanno anche a 69 laboratori didattici culturali, scientifici ed ecologici, diversificati per età e contenuti, condotti da operatori specializzati. Due classi delle scuole secondarie di 2° grado, dopo aver assistito allo spettacolo online “Evoluzione – Riflessioni postume di un australopiteco”, incontreranno un esperto che ha fatto della cultura alla sostenibilità il proprio mestiere, cui potranno porre quesiti e richieste.

E per premiare anche la classi che, pur non avendo aderito all’offerta formativa, vorranno approfondire l’argomento “acqua”, l’Ufficio d’ambito di Lecco e Lario Reti Holding hanno lanciato un concorso rivolto a tutte le scuole della Provincia di Lecco dal titolo “L’acqua e i cambiamenti climatici”. I premi messi a disposizione dai soggetti promotori sono otto, due per ciascuna categoria di scuola: le scuole dell’infanzia con le prime due classi delle primarie, il secondo ciclo delle primarie, le secondarie di primo grado e le secondarie di secondo grado.

I premi consistono in buoni in denaro per l’acquisto di materiale didattico di valore pari a

850 € e 400 € assegnati alla scuola di appartenenza rispettivamente del primo e secondo

classificato di ciascun gruppo di classi. I vincitori verranno scelti in base al voto popolare e alla valutazione di una commissione di rappresentanti dei soggetti promotori e di esperti. Le classi hanno tempo fino al 23 aprile per inviare i propri lavori!

Per maggiori informazioni consulta il regolamento del concorso disponibile ai seguenti

indirizzi: www.atolecco.it e www.larioreti.it/concorso-2022.