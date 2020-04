Tanti auguri Ettore! Ecco il video preparato dagli zii e dai cuginetti

LECCO – Sicuramente questo sarà il regalo più bello per il piccolo Ettore che oggi, 6 aprile, compie 4 anni e noi siamo contenti di poter condividere questo simpatico messaggio di auguri.

Ettore è il più piccolo di sei cugini che, con l’aiuto degli zii, hanno pensato di realizzare un bel video per far sentire la loro vicinanza. “Come tutti noi, passerà il suo compleanno chiuso in casa senza i suoi cuginetti, i suoi zii e i suoi amichetti, perciò gli abbiamo preparato questa sorpresa”.

Un bel modo per rendere speciale un giorno importante, soprattutto per un bimbo di quattro anni. Anche la nostra redazione si unisce agli auguri a Ettore e, ne siamo certo, questo video riuscirà a far sorridere molte persone in un periodo così triste!