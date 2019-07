Tanti fedeli per la Festa di Santa Marta, distribuiti i tradizionali ‘michini’

Celebrazioni in mattinata per Santa Marta. Distribuiti i ‘michini’

“La vicenda della santa ci insegna a non affannarci e trovare tempo per Dio”

LECCO – Tradizione rispettata e con tanta partecipazione: lunedì mattina a Lecco ha preso il via la festa di S. Marta con le celebrazioni nell’antica chiesa del centro che porta il nome della santa.

E’ un rito a cui i lecchesi sono molto affezionati e ciò si è visto nei tanti fedeli che hanno preso parte alla messa. “Questa partecipazione mi commuove” ha sottolineato don Davide Milani che per la prima volta ha celebrato la santa nelle vesti di prevosto di Lecco.

Marta, sorella di Maria e Lazzaro, è la protettrice di chi ha a cuore la cura della casa e di chi si occupa delle faccende di domestiche, casalinghe e domestiche quindi ma anche albergatori, cuochi e ristoratori.

Il vangelo di Luca narra che Santa Marta era affaccendata nel preparare il banchetto per accogliere gli ospiti nella propria a casa e vedendo che la sorella Maria non l’aiutava nelle sue faccende, si lamentò con Gesù: “Signore, non t’importa che la mia sorella mi lasci sola a servire?”

“Marta, tu ti affanni e t’inquieti di troppe cose – le rispose il Cristo – Una sola cosa è necessaria”. Un richiamo, ha sottolineato il prevosto di Lecco, “che è un insegnamento per tutti. Marta era presa dall’affanno e aveva perso di vista quale fosse la cosa importante, ovvero trovare del tempo per stare in compagnia del Signore. L’affanno – ha proseguito Don Milani – ci fa confondere e lamentare anziché godere di quello che abbiamo”.

L’invito del prevosto è di fermarci, almeno un momento durante la giornata, per dare spazio alla riflessione e alla preghiera.

Alla fine della Messa sono stati distribuiti i ‘michini’, i tradizionali panini simbolo della festa di Santa Marta a Lecco. “Li porterete con voi, nelle vostre case e sulle vostre tavole – ha detto il prevosto rivolgendosi ai fedeli – come segno di congiunzione tra l’eucarestia celebrata in chiesa e il pane della vita quotidiana”.

La festa prosegue in serata: alle 20 inizierà la processione con la Reliquia di Santa Marta per le strade del centro storico con l’accompagnamento del gruppo musicale “I Picett del Grenta”.