Tanti turisti in città e sul lago per i ponti: “Ottime premesse per l’estate”

Dadati: “Numeri più bassi a Pasqua ma netta ripresa con i ponti del 25 aprile e del 1° maggio”

Verso l’estate senza treni: “Sarà complicato ma i turisti che si fermano di più potranno probabilmente fruire meglio del territorio”

LECCO – Il mese di aprile si è chiuso positivamente in termini di presenze turistiche, sia in città che sul lago. Merito in particolare dei due ponti del 25 aprile e del 1° maggio, segnati da un meteo più che favorevole, quasi estivo, che ha richiamati tanti visitatori sul territorio, lasciando presagire un’ottima stagione turistica.

A fare un bilancio è Fabio Dadati, albergatore e membro della Giunta della Camera di Commercio Como-Lecco per il turismo: “Aprile è iniziato bene poi però si è fermato, a Pasqua il brutto tempo ha penalizzato il turismo leisure, di svago, ci aspettavamo numeri diversi ma poi siamo andati in netta ripresa. Il 25 aprile è andato bene, meglio ancora questo ponte del 1° maggio che farà chiudere bene il mese al settore”.

Come oramai di tendenza, sono gli stranieri ad essere presenti in misura importante, circa l’85% circa: “Tedeschi, francesi e americani – dice Dadati – l’Europa è sempre molto forte, in calo il turismo inglese mentre stiamo cercando di spingere anche su quello arabo. Di recente la Camera di Commercio e il Lago di Como sono stati a Dubai all’Arabian Traverl Market, personalmente spingo molto su questa strada, la vedo un’occasione per il futuro”.

Le previsioni per maggio sono positive: “Ci sono già molte prenotazioni e le aziende stanno organizzando tanti eventi, c’è fermento – ha detto Dadati – va detto però che questo periodo è principalmente segnato da un turismo ‘mordi e fuggi’, meno stabile. Il territorio e il lago sono meta delle classiche gita fuori porta che, tuttavia, causano una serie di disagi a chi, invece, sceglie di fermarsi più tempo e di pernottare. In questo ponte del 1° maggio lo stiamo vedendo sulle strade, alle attrazioni ma anche con le code per prendere i battelli: la fruizione del lago in particolare è sempre difficoltosa”.

Dadati guarda anche all’imminente estate senza treni tra Lecco e Colico per via dei lavori di manutenzione che riguarderanno l’infrastruttura: “Sarà certamente complicato, l’auspicio è che Regione faccia una corretta campagna informativa e la gente, sapendo di questo imprevisto, scelga altri laghi per le proprie gite. Personalmente però non credo ci sarà danno economico per il settore: i turisti che qui spendono più giorni potranno fruire al meglio del territorio. Da parte nostra, ci siamo già mossi spiegando ai clienti che non ci saranno i treni, organizzando i transfer necessari e consigliando loro di noleggiare un’auto per spostarsi autonomamente: è anche compito nostro dare le corrette informazioni”.

Anche Severino Beri, presidente di Federalberghi Lecco, è soddisfatto di questo inizio stagione: “L’hotellerie, diversamente dal turismo di passaggio, non soffre del brutto tempo, i turisti che scelgono le strutture alberghiere sul nostro lago prenotano con largo anticipo e vengono comunque, per Pasqua, 25 aprile e 1° maggio abbiamo registrato ottime presenze e confidiamo in una bella stagione anche quest’anno. Certamente, quello dei ponti primaverili è da sempre un periodo buono per i laghi, il bel tempo poi invoglia anche i turisti da giornata”.

Anche Beri si è espresso sull’estate senza treni: “Sarà un grosso problema per chi deve andare al lavoro o chi abita sul lago e per spostarsi usa i mezzi pubblici, dal punto di vista turistico non sarà invece così problematico, almeno per chi sceglie di pernottare negli alberghi a 4-5 stelle che, normalmente non utilizza il treno come mezzo di trasporto. D’altro canto, forse i minori collegamenti sul lago forse scoraggeranno le masse di turisti mordi e fuggi a venire sul lago. Comunque stiamo informando i clienti che hanno prenotato o vogliono prenotare: organizzeremo i servizi necessari, in particolare modo i transfer per l’aeroporto, ci sarà più traffico sulle strade e questo è un aspetto che dovremo tenere in considerazione”.