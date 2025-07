Tappa a Lecco per Francesco Villa (del duo Ale e Franz): “Qui mi sento a casa”

Cena con amici all’Usteria per Francesco Villa, del duo comico Ale e Franz

“Spero di esserci per la Resegup 2026”

LECCO – Francesco Villa, meglio conosciuto come Franz del celebre duo comico Ale e Franz, ha fatto tappa a Lecco venerdì sera per una cena in compagnia di amici. L’attore ha accolto con piacere l’invito di Giampi (Giampiero Rozzoni, ndr) gestore del rifugio Riva all’Alpe Piattedo e suo caro amico, confermando ancora una volta il forte legame con il territorio lecchese.

La serata si è svolta all’Usteria di via Carlo Cattaneo dove Franz ha avuto modo di conoscere anche lo chef Salvatore Mazzola, suo grande fan, con cui si è intrattenuto volentieri tra sorrisi e battute.

Per Franz, infatti, la Valsassina è molto più di una semplice meta di villeggiatura: è la sua “seconda casa”, un luogo del cuore dove rifugiarsi per trovare tranquillità tra un impegno lavorativo e l’altro (insieme al collega di teatro ha fondato anche l’associazione Ale&Franz and Friends Onlus). In Valsassina Franz risiede a Barzio e frequenta abitualmente anche Premana, dove ha partecipato a numerosi “past”, senza rinunciare però a scendere spesso a Lecco.

“Mi piace molto Lecco, è una città a misura d’uomo e molto vivace”, ha raccontato Franz durante una piacevole chiacchierata. “Poche sere fa sono sceso dalla Valsassina per un aperitivo in riva al lago: adoro stare qui. Ho visto con piacere che stanno sistemando il teatro, mi ero esibito lì tanti anni fa e sono davvero felice possa riaprire”.

Tra i presenti alla serata c’erano anche gli amici della Resegup, che hanno voluto donare a Franz la maglia della corsa, invitandolo a partecipare alla prossima edizione in programma il 6 giugno 2026. L’attore ha accolto l’invito con entusiasmo: “Lavoro permettendo, ci sarò. Quest’anno purtroppo me la sono persa, ma farò di tutto per esserci l’anno prossimo. Anzi, da oggi non bevo più, solo acqua, per prepararmi al meglio!”.

Un legame sincero e spontaneo quello di Franz con il Lecchese, fatto di amicizie, risate e quella genuina voglia di sentirsi “uno del posto”, tra un past, un aperitivo vista lago e – chissà – magari una corsa sul Resegone.

GALLERIA FOTOGRAFICA