Tassa di soggiorno, nel 2024 Lecco incassa più del previsto

Già 320 mila euro di entrate a fronte di una previsione iniziale di 300 mila

Cattaneo: “Nonostante ciò gli introiti coprono a malapena i costi del sistema Lecco Tourism”

LECCO – Da inizio anno ad novembre il Comune di Lecco ha già incassato 240 mila euro di tassa di soggiorno. Più del previsto, come ha fatto sapere l’assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo mercoledì sera in Commissione IV durante la relazione sul Bilancio di Previsione per il 2025.

“A fronte di una previsione iniziale di 300 mila euro siamo a 320 mila e possiamo ipotizzare che entro la fine dell’anno ci sia un altro aumento”. Un aumento legato anche – ma non solo – all’aumento di strutture ricettive in città. “Nonostante ciò – ha continuato l’assessore – con questa cifra oggi andiamo a malapena a coprire i costi di chi lavora nel sistema Lecco Tourism (il gruppo di lavoro attivo da alcuni anni per la promozione turistica della città e del territorio, ndr)”. La previsione di incasso dalla tassa di soggiorno per il prossimo anno è di 350 mila euro, come fatto sapere, mentre la cifra stanziata a bilancio per proseguire il lavoro di co-progettazione di Lecco Tourism è di 360 mila euro: “Sono contento dei risultati che questo gruppo di lavoro sta conseguendo, ma è chiaro che servono più risorse” ha commentato Cattaneo.

L’altra leva su cui agire per rendere la città sempre più attrattiva è quella legata agli eventi: 200 mila euro la cifra inserita a bilancio per il 2025 con questa finalità. Cattaneo ha confermato alcuni appuntamenti per il prossimo anno: “A maggio tornerà il Festival delle Geoscienze, la cui prima edizione è stata particolarmente apprezzata: è un’occasione distintiva di attrazione in città e di grande aggancio con altri ambiti e materie, che intendiamo sfruttare e potenziare”. Quindi confermati gli appuntamenti musicali alla Lake Arena, ma non solo: “L’obiettivo è coinvolgere sempre più le aree della nostra città che sono in trasformazione, dalla Piccola al lungolago, ai rioni” ha concluso Cattaneo.