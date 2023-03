Tavolini all’aperto. Fipe Lecco dopo sentenza Tar: “Proroga valida fino a dicembre”

Presa di posizione dopo la decisione del Tar nell’ambito del contenzioso di un ristorante del centro col comune

“Invitiamo i nostri soci a fare domanda per gli spazi extra garantiti dalla legge. Auspichiamo che il Comune accolga le domande in tempi rapidi”

LECCO – La decisione del Tar di concedere la sospensiva a un ristorante del centro di Lecco, nell’ambito di un contenzioso in essere con il Comune di Lecco, porta con sé conseguenze rilevanti per tutti i locali per quanto riguarda lo spazio per i tavolini all’aperto. Il comune, infatti, lo scorso gennaio aveva deciso di non concedere alcuna proroga per gli spazi extra dei tavolini all’aperto di bar e ristoranti, decisione a suo tempo già contestata da Fipe Lecco.

“Prendiamo atto di quanto espresso nell’ordinanza del Tar che, nelle motivazioni a supporto della sospensiva, ribadisce la validità della proroga degli spazi fino al dicembre 2023 e anzi evidenzia come il Comune di Lecco abbia di fatto violato la proroga legislativa stessa relativa all’utilizzo temporaneo di suolo pubblico – sottolinea il presidente di Fipe Confcommercio Lecco, Marco Caterisano – Questo intervento del Tribunale Amministrativo rimarca la posizione che come Fipe sosteniamo da tempo, ovvero che le nostre imprese possano ancora beneficiare dell’ampliamento degli spazi esterni. Alla luce di questa sentenza, invitiamo i nostri soci a fare domanda in Comune di Lecco per tornare a usufruire degli spazi extra garantiti dalla legge. Inoltre auspichiamo che l’accoglienza delle domande stesse da parte del Comune avvenga in tempi rapidi, vista anche l’imminente partenza della stagione primaverile-estiva che consente il pieno utilizzo dei tavoli all’aperto”.