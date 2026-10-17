Teatro della Società ancora chiuso: si lavora per salvare la stagione

Il Comune di Lecco non è ancora entrato in possesso dell’area di cantiere

Alla luce della situazione attuale, appare ormai quasi certo che il Teatro della Società non sarà pronto per il 30 ottobre

LECCO – Il Teatro della Società resta chiuso e, con il passare dei giorni, la possibilità di riaprire in tempo per l’inizio della nuova stagione teatrale appare sempre più remota. A oggi, come appreso, il Comune di Lecco non è ancora entrato in possesso dell’area di cantiere: le chiavi non sono state consegnate e il contenzioso con l’impresa che ha eseguito i lavori, la Neocos, non è ancora arrivato a una conclusione.

La situazione rimane quindi in una fase di stallo. Il consulente tecnico incaricato dal Tribunale sta proseguendo le verifiche necessarie nell’ambito della vicenda giudiziaria e, finché questo passaggio non sarà completato, Palazzo Bovara non potrà disporre pienamente della struttura e procedere con gli interventi necessari per arrivare alla riapertura.

Come già emerso nelle scorse settimane, una volta ottenuta la disponibilità del teatro saranno necessari ulteriori lavori per garantire la piena agibilità. Il nodo, però, è proprio quello dei tempi: senza la consegna delle chiavi e la conclusione delle verifiche tecniche, non è possibile stabilire quando potranno partire gli interventi conclusivi che, secondo una prima stima, dovrebbero richiedere circa 20 giorni di lavoro.

Stagione al via il 30 ottobre, si cercano alternative

Il calendario segna ormai l’avvicinarsi del 30 ottobre, data fissata per l’avvio della stagione teatrale autunno-inverno 2026/2027. Alla luce della situazione attuale, appare ormai quasi certo che il Teatro della Società non sarà pronto per quella scadenza.

Comune e Fondazione TeÀrte stanno quindi lavorando per limitare le conseguenze della chiusura. Sempre secondo quanto appreso, si starebbe cercando di mantenere almeno le prime settimane di programmazione e di individuare spazi alternativi in cui ospitare gli spettacoli.

L’obiettivo è evitare che lo stop dello storico teatro di piazza Garibaldi si traduca in un’interruzione della stagione, anche se la necessità di riorganizzare gli eventi comporta inevitabili difficoltà sul piano logistico e organizzativo.

Un disagio per la città e per gli eventi

La vicenda continua ad avere ripercussioni anche sulla vita culturale cittadina. In questi giorni è in corso il Lecco Climbing Festival, che avrebbe dovuto utilizzare il Teatro della Società come sede delle serate dedicate all’alpinismo. Un altro esempio, dopo il caso del TedX, delle difficoltà che la mancata disponibilità dello spazio sta creando per iniziative e manifestazioni.

Per il Comune, al momento, i margini di intervento sono limitati: “La definizione del contenzioso e il completamento delle verifiche affidate al consulente tecnico rappresentano passaggi che non dipendono direttamente dall’amministrazione” aveva spiegato il sindaco Boscagli.

Dopo la riapertura del novembre 2025, arrivata al termine di otto anni di chiusura, il Teatro della Società si trova così nuovamente a fare i conti con un’incertezza che rischia di compromettere l’avvio della stagione. E mentre si cercano soluzioni per salvare almeno i primi appuntamenti in cartellone, la data del ritorno nel teatro restaurato rimane senza una prospettiva certa.