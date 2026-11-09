Teatro della Società, c’è la perizia. Ma i tempi per la riapertura sono incerti

Depositata la perizia e formulata una proposta di conciliazione tra il Comune e l’impresa esecutrice dei lavori, Neocos

La riapertura rischia di slittare al prossimo anno

LECCO – Si apre una nuova fase nella vicenda del Teatro della Società, ancora chiuso al pubblico e in attesa di una soluzione definitiva al contenzioso tra il Comune di Lecco e l’impresa Neocos, che ha eseguito i lavori di restauro. Nei giorni scorsi è stato infatti depositato il risultato della consulenza tecnica disposta dal tribunale, un passaggio atteso per provare a sbloccare una situazione che ormai da mesi tiene lontana la città dal suo storico teatro di piazza Garibaldi.

All’inizio della scorsa settimana il consulente tecnico nominato dal Tribunale ha trasmesso alle parti la relazione, frutto delle verifiche e dei rilievi effettuati per ricostruire l’andamento del cantiere, e ha formulato anche una proposta di conciliazione. Spetta ora al Comune e a Neocos esaminare il documento, valutandone gli aspetti tecnici ed economici, per decidere se accogliere la soluzione prospettata e arrivare a un’intesa. I tempi per questa fase possono arrivare a circa 30 giorni. Un’attesa che rischia di far slittare ulteriormente il percorso verso la riapertura.

Al centro della controversia ci sono le rispettive contestazioni sull’esecuzione dei lavori e sui costi sostenuti durante il cantiere. Quando ha avviato il contenzioso, Neocos aveva avanzato nei confronti del Comune una richiesta di risarcimento pari a 503mila euro. Una parte della somma riguarda la differenza tra le opere che l’impresa sostiene di aver realizzato e quelle che Palazzo Bovara ritiene invece di dover riconoscere economicamente. In sostanza, secondo la ricostruzione dell’azienda, sarebbero stati eseguiti lavori per un valore superiore rispetto a quanto riconosciuto dall’amministrazione. Di contro, anche il Comune ha sollevato rilievi sull’operato dell’impresa, contestando alcuni interventi che, secondo l’amministrazione, non sarebbero stati eseguiti in maniera adeguata. La proposta formulata dal consulente dovrà quindi trovare un punto di equilibrio tra queste posizioni, individuando eventualmente responsabilità e importi da riconoscere.

Il passaggio decisivo per uscire definitivamente dalla vicenda sarà la riconsegna delle chiavi del Teatro della Società da parte dell’impresa al Comune. Solo una volta rientrato pienamente in possesso dell’immobile, Palazzo Bovara potrà programmare ed eseguire gli interventi conclusivi ancora necessari.

Nel frattempo, l’amministrazione e Fondazione Teàrte hanno scelto di non interrompere la programmazione culturale. Come annunciato nelle scorse settimane, una parte della stagione autunnale e invernale è stata trasferita in altre sedi cittadine, dal Cineteatro Palladium all’Auditorium della Casa dell’Economia, con appuntamenti di prosa e musica sinfonica.

Una soluzione temporanea per mantenere viva l’offerta culturale lecchese mentre si attende che il Teatro della Società possa finalmente riaprire.