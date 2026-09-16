Teatro della Società chiuso, a rischio la nuova stagione: “Faremo di tutto per riaprire in tempo”

La nuova stagione dovrebbe partire il 30 ottobre, ma al momento Comune e Fondazione non possono garantire che gli spettacoli si svolgano nel teatro

Entro la prossima settimana attesa la conclusione delle verifiche tecniche

LECCO – Doveva essere la mattina della presentazione della nuova stagione teatrale, quella che avrebbe dovuto riportare il pubblico al Teatro della Società dopo la pausa estiva. Invece, la conferenza stampa è stata una doccia fredda: il teatro, al momento, non può essere riaperto.

La nuova stagione teatrale è in programma a partire dal 30 ottobre, ma oggi Comune di Lecco e Fondazione Tèarte Lecco non sono nelle condizioni di garantire che gli spettacoli possano effettivamente andare in scena nella storica sede di piazza Garibaldi. Per questo il cartellone non è stato presentato.

Il problema, come spiegato dal sindaco Filippo Boscagli, è legato allo stato del cantiere e al contenzioso in corso con Neocos, l’impresa che ha eseguito il secondo lotto dei lavori di riqualificazione. “Il teatro risulta formalmente ancora un cantiere non chiuso e non consegnato e, nell’ambito della causa, è in corso un accertamento tecnico preventivo disposto dal Tribunale – ha spiegato il primo cittadino – Il Consulente Tecnico d’Ufficio sta verificando e documentando lo stato dei luoghi e, fino alla conclusione delle operazioni, non è possibile intervenire sul cantiere né modificarne le condizioni”.

Sul tavolo c’è anche la richiesta economica avanzata da Neocos, che ha chiesto al Comune il riconoscimento di ulteriori somme per oltre 503 mila euro. La controversia riguarda anche la quantificazione dei lavori eseguiti e di quelli ancora da completare.

Boscagli ha sottolineato come la situazione emersa oggi, sotto il profilo tecnico e formale, fosse sostanzialmente la stessa dello scorso novembre, quando il Teatro della Società venne inaugurato dopo gli interventi di riqualificazione. Secondo quanto spiegato dal sindaco, infatti, il teatro non avrebbe potuto essere aperto nemmeno allora nelle condizioni attuali, anche se formalmente era stata concessa l’autorizzazione all’apertura.

Una situazione che il primo cittadino ha ribadito con dispiacere, sottolineando il valore del Teatro della Società per Lecco. “È un patrimonio storico e culturale della nostra città”, il senso delle parole di Boscagli, che ha assicurato l’impegno dell’amministrazione per arrivare alla riapertura nel più breve tempo possibile e, se le condizioni lo consentiranno, entro il 30 ottobre.



A complicare la situazione c’è anche una serie di appuntamenti già programmati nelle prossime settimane. Da qui al 30 ottobre erano infatti previsti poco meno di una decina di eventi organizzati da enti e associazioni che avevano affittato il teatro: “Non si tratta degli spettacoli della nuova stagione teatrale, che prenderà ufficialmente il via il 30 ottobre, ma di iniziative esterne già calendarizzate” ha precisato Boscagli “gli organizzatori sono stati informati della situazione e la Fondazione sta valutando e cercando eventuali sedi alternative per consentire lo svolgimento degli appuntamenti”. Tra le sedi individuate l’Auditorium della Camera di Commercio e la Sala Ticozzi.

Ma l’appuntamento da salvaguardare è poi quello del 30 ottobre, data fissata per l’avvio della nuova stagione. “L’auspicio dell’amministrazione e della Fondazione è quello di poter accogliere nuovamente il pubblico nel teatro, ma al momento non è possibile dare alcuna certezza, stiamo aspettando anche noi di capire lo stato dell’arte”.

Una prima risposta dovrebbe arrivare già entro la prossima settimana. I consulenti incaricati dovrebbero infatti concludere le indagini tecniche e consegnare un quadro preciso della situazione, individuando ciò che manca per poter considerare conclusi gli interventi. Secondo quanto riferito, si tratterebbe di opere di entità contenuta, interventi relativamente piccoli e facilmente eseguibili. Il passaggio decisivo sarà però la conclusione dell’accertamento tecnico: solo a quel punto il Comune potrà chiedere a Neocos la riconsegna delle aree di cantiere.

Con la riconsegna delle chiavi, l’amministrazione potrà finalmente rientrare nella piena disponibilità degli spazi, riavviare i lavori ancora necessari e completarli, in particolare per quanto riguarda gli interventi indispensabili a garantire la sicurezza del teatro e delle persone.

È quindi su questa sequenza di passaggi che si gioca la possibilità di rispettare la data del 30 ottobre: conclusione delle verifiche, riconsegna del cantiere da parte di Neocos, esecuzione delle opere mancanti e successiva riapertura in sicurezza.

Per ora, dunque, il sipario sul Teatro della Società resta abbassato. La volontà di riaprire c’è, così come l’obiettivo di farlo in tempo per l’inizio della stagione, ma la certezza ancora no.