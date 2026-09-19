Teatro della Società chiuso, TEDxLecco costretto a cambiare sede

A soli 15 giorni dall’evento, gli organizzatori hanno trovato “accoglienza” al Cineteatro Artesfera di Valmadrera

Delusa l’associazione LEC: “C’erano diverse occasioni per gestire meglio la comunicazione ed evitare di metterci in difficoltà”

VALMADRERA – Quest’anno TEDxLecco fa una gita fuori porta. Dopo la comunicazione del Comune di Lecco secondo cui il Teatro della Società non può, al momento, restare aperto, a soli 15 giorni dall’evento, l’Associazione Culturale LEC, che organizza TEDxLecco, ha trovato una nuova casa a pochi chilometri di distanza: il Cineteatro Artesfera di Valmadrera. L’appuntamento resta confermato per sabato 3 ottobre, alle ore 14.

Valmadrera ha aperto le porte a TEDxLecco con un’accoglienza che l’Associazione Culturale LEC tiene a sottolineare pubblicamente: una disponibilità immediata, in un momento in cui i tempi stretti lasciavano poco margine di manovra. L’Associazione Culturale LEC sta lavorando alla distribuzione dei posti in coerenza con la tipologia di biglietto già acquistata. Sulla nuova location sarà inoltre riaperta la biglietteria per le poche decine di biglietti ancora disponibili, a cui si aggiungeranno gli eventuali posti liberati da chi sceglierà di richiedere il rimborso. La disponibilità dei posti potrà quindi variare nei prossimi giorni: si consiglia a chi è interessato di controllare periodicamente gli aggiornamenti sul sito.

“Noi dell’Associazione Culturale LEC prendiamo atto della comunicazione del Comune, secondo cui il Teatro della Società non può, al momento, restare aperto. Con il Comune abbiamo sempre avuto un dialogo aperto e continuativo, sia con l’amministrazione precedente che con quella attuale, ed è proprio per questo che siamo rimasti delusi: c’erano diverse occasioni per gestire meglio la comunicazione ed evitare di metterci in difficoltà a così pochi giorni dall’evento. Al di là e a prescindere dalle motivazioni, desideriamo sottolineare che semplici volontari impiegano un anno per organizzare un evento complesso, fatto di sponsor, patrocini, speaker e decine di collaborazioni. L’ente, invece, a soli 15 giorni dall’evento, comunica che il teatro non può restare aperto. Chi si spende gratuitamente per il territorio merita sicuramente più rispetto. Per fortuna abbiamo trovato una soluzione all’altezza, e più che una soluzione, una vera accoglienza: il Cineteatro Artesfera di Valmadrera ci ha aperto le porte senza esitazioni, e a Valmadrera va il nostro ringraziamento più sincero. Auspichiamo che nei prossimi anni si possa lavorare meglio insieme, per tornare a fare l’evento in centro città a Lecco, come abbiamo sempre sognato” commenta l’Associazione Culturale LEC.

LEC – Liberi Esploratori Culturali è un’associazione nata a Lecco con l’obiettivo di portare cultura e innovazione nel territorio attraverso eventi, format internazionali e iniziative locali. Attraverso progetti come TEDx e Techstars Startup Weekend, LEC crea connessioni tra generazioni, discipline e settori, contribuendo allo sviluppo di un ecosistema culturale e imprenditoriale sempre più dinamico. Tutti gli aggiornamenti disponibili su: tedxlecco.it