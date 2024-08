Teatro della Società di Lecco: al via l’ultimo lotto di lavori, poi la riapertura

Lavori affidati alla ditta Neocos srl di Borgomanero con una spesa di 3.910.000 euro

L’assessore Sacchi: “Momento fortemente atteso dalla città di Lecco”.

La conclusione dei lavori è prevista per ottobre 2025, dopo 365 giorni di cantiere

LECCO – A ottobre prenderanno il via i lavori del secondo e ultimo lotto per il recupero funzionale del Teatro della Società di Lecco, un progetto che rappresenta un passo fondamentale verso la riapertura di questo storico edificio. I lavori, affidati alla NEOCOS SRL di Borgomanero (NO), prevedono una spesa complessiva di 3.910.000 euro e includono opere di restauro e completamento, che vanno dalle facciate al rifacimento dei servizi igienici, fino alla riqualificazione del bar e al restauro della sala teatrale e dei palchetti.

“Questo è un momento fortemente atteso dalla città di Lecco,” ha dichiarato l’Assessore ai Lavori pubblici del Comune, Maria Sacchi. “Riaprire le porte del nostro gioiellino, il Teatro della Società, è un obiettivo che ci sta particolarmente a cuore. Come Amministrazione, abbiamo preso decisioni lungimiranti per garantire la sicurezza del teatro, come la bonifica dell’amianto e il recupero dell’acrilico del Sora su substrato di amianto. Inoltre, abbiamo migliorato la funzionalità del teatro con un impianto di climatizzazione e riscaldamento. Durante i lavori, abbiamo anche avuto la fortuna di scoprire decorazioni ottocentesche nel foyer e nelle sale attigue, che ci permettono di restituire al teatro la dignità e l’eleganza che aveva nell’Ottocento.”

La conclusione dei lavori è prevista per ottobre 2025, dopo 365 giorni di cantiere. Il restauro del Teatro della Società non rappresenta solo un intervento di recupero edilizio, ma un atto di amore verso il patrimonio culturale e artistico della città di Lecco. Con il completamento di questi interventi, il Teatro della Società tornerà a essere un punto di riferimento culturale per la comunità, restituendo alla città uno spazio che ha segnato la storia e l’identità dei suoi abitanti.