Teatro della Società, il Comune ora è pronto ad appaltare i lavori

Progettazione conclusa, a giorni la gara per i lavori del Teatro della Società

Quasi 2,5 milioni stanziati per riaprire il teatro, chiuso dal 2017

LECCO – Dopo tre anni d’attesa, potrebbe presto partire i lavori per la messa in sicurezza del Teatro della Società.

“Abbiamo concluso l’iter che ci ha portato alla redazione del progetto esecutivo, i nostri uffici sono già impegnati a predisporre il bando di gara” fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio, Corrado Valsecchi.

“Lo scorso lunedì abbiamo fatto il punto con il progettista e dato alcune ulteriori indicazioni da apportare al progetto” spiega l’assessore.

Il Comune ha stanziato 1,9 milioni di euro per i lavori a cui sono stati aggiunti altri 600 mila euro per garantire gli interventi “che si sono ritenuti necessari – ha spiegato Valsecchi – per presentare al pubblico un teatro rinnovato e sicuro”.

Tra i consiglieri comunali c’è chi ha commentato con prudenza le parole dell’assessore: “Più volte è stato detto che i lavori sarebbero presto partiti – ha sottolineato Alberto Anghileri di Con la Sinistra Cambia Lecco – Auspichiamo sia così, vorremmo più certezza”.

Andrea Frigerio di Italia Viva ha chiesto invece perché non è stato possibile includere nel bando dei lavori del teatro anche la ristrutturazione del Caffé del Teatro, chiuso anch’esso da anni in attesa della riapertura.

“Scadenze e cronoprogramma purtroppo sono modificati sulla base degli attori che si immettono nella discussione – ha risposto l’assessore – Riguardo al teatro, la questione è stata molto faticosa, con tantissimi attori intervenuti e a cui non potevamo che dare ascolto, che sia la Soprintendenza o i Vigili del fuoco, quindi raccogliere le loro segnalazioni e varianti di carattere progettuale”.

A complicare l’operazione, ha ricordato l’assessore, è stato sopratutto il problema legato all’amianto sulla volta del teatro, caratterizzato dall’affresco di Orlando Sora, che ha richiesto una maggiore attenzione.