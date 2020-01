Teatro della Società. Il progetto è pronto, ora servono gli ultimi via libera

Varato dalla giunta il progetto esecutivo per la sistemazione del teatro

Mancano due pareri esterni prima di bandire la gara dei lavori

LECCO – Dopo tanta attesa, c’è ancora da aspettare ma si spera in tempi più celeri che in passato, perché ora le complicazioni dovrebbero essere alle spalle: parliamo del Teatro della Società e dei lavori che dovranno restituirlo alla città dopo la chiusura nel ‘lontano’ 2017.

“Il progetto esecutivo è pronto” fa sapere l’assessore ai Lavori Pubblici e al Patrimonio, Corrado Valsecchi. La giunta lo ha varato il 30 dicembre scorso ed è frutto del lavoro dello studio Berlucchi, vincitore della gara di progettazione.

L’impegno di spesa per il Comune è di 1,9 milioni di euro, già recuperati attraverso l’avanzo di bilancio. Si attende ora la messa a gara dell’appalto: “Stiamo aspettando gli ultimi due passaggi della Commissione di Vigilanza Provinciale Pubblici Spettacoli e di Regione Lombardia per il via libera del progetto dal punto di vista sismico. Da parte nostra abbiamo fatto tutto il necessario, recependo tutte le prescrizioni che erano state avanzate dagli enti preposti: la Soprintendenza, i Vigili del Fuoco, la Regione. I passaggi più complessi sono stati risolti”.

Le tempistiche relative agli ultimi pareri non sono ancora certe. L’auspicio dell’amministrazione è ovviamente che arrivino il prima possibile per dare il via alla gara e quindi ai lavori.

L’intervento, ricorda l’assessore, riguarderà l’impiantistica della struttura, la rimozione dell’amianto con particolare attenzione per la volta dipinta da Orlando Sora e l’ammodernamento del Caffé, chiuso ancor prima del teatro, che sarà poi dato nuovamente in gestione.