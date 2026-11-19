Successo per la quattro giorni di teatro, degustazioni, laboratori e incontri che ha permesso di riscoprire lo scrittore attraverso le sue passioni, le fragilità e il lato più umano

LECCO – Per quattro giorni Lecco ha riscoperto Alessandro Manzoni in una veste inedita, lontano dall’immagine del monumento letterario e più vicino a quella di un uomo con passioni, fragilità, ironia e curiosità. Si è chiusa con un bilancio positivo la prima edizione di FuoriManzoni – In vino VERRitas, il controfestival ideato, organizzato e animato dai giovani, che dall’11 al 14 novembre ha trasformato la cultura in un’esperienza da vivere, condividere e riscoprire.

Il progetto, nato nell’ambito dell’Emblematico Maggiore Lu.C.I.A., ha scelto un approccio diverso alla divulgazione, puntando sulla leggerezza, senza rinunciare ai contenuti. Un modo per avvicinare anche chi si sente distante dalla letteratura e dalla figura di Don Lisander, portandolo fuori dai tradizionali contesti accademici e restituendogli una dimensione più umana e contemporanea.

Il programma si è aperto mercoledì con la cena con delitto Misero me burattino, tra atmosfere gialle e personaggi del romanzo trasformati in sospetti da interrogare. Giovedì, all’OffiCoffee, spazio invece all’aperitivo Riscrivere le promesse, un confronto sulle relazioni e sulle dinamiche affettive di Renzo, Lucia, don Rodrigo e Gertrude, rilette attraverso le sensibilità e le esperienze di oggi.

Venerdì il Polo Pertini ha ospitato la stand-up comedy L’isola di Giava, una serata di comicità irriverente che ha dimostrato come anche l’universo manzoniano possa diventare terreno per una satira intelligente, senza perdere il rispetto per l’autore.

Il momento più partecipato e rappresentativo è arrivato sabato, con la città diventata un palcoscenico diffuso. In mattinata le incursioni teatrali di LiberManzoni hanno animato strade e locali del centro, mentre nel pomeriggio gli spazi rigenerati de La Piccola – Urban Center hanno accolto Dolce Manzoni, appuntamento nel quale il festival ha espresso al meglio la propria vocazione comunitaria.

A fianco dei collettivi giovanili TRAMM, Revolution, OGVN ed EBE Collective, hanno collaborato scuole, associazioni, realtà del terzo settore e decine di volontari. Gli studenti dell’Istituto Clerici si sono cimentati con le acconciature ottocentesche, i ragazzi di ENAIP Lombardia con il cioccolato, mentre gli esperti di Bonsai Lecco hanno raccontato il sorprendente pollice verde dello scrittore. Non sono mancati le degustazioni vitivinicole di Bevera Hills, la panificazione d’autore con il Gruppo amici panificatori e la festa conclusiva con la musica e l’inclusione di PizzAutobus.

Al di là degli appuntamenti e della partecipazione, l’obiettivo della manifestazione era quello di restituire una dimensione più completa al grande scrittore, riscoprendone non soltanto il valore letterario, ma anche le passioni, dalla botanica al vino, fino alla cura per la terra, le manie, le fragilità e i difetti.

Il risultato è stato quello di riportare Alessandro Manzoni alla dimensione di Don Lisander, un uomo da conoscere e non soltanto da studiare. Un’esperienza che, attraverso il lavoro di organizzatrici, volontari, studenti e partecipanti, ha provato a dimostrare come la cultura possa coinvolgere davvero quando smette di essere soltanto celebrata e torna a essere vissuta.