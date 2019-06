Teatro, l’assessore: “Lavori a ottobre. Pronto per la stagione 2020-21”

Gli ultimi accertamenti diagnostici, poi il progetto esecutivo e il bando di gara

Valsecchi: “Da metà ottobre gli operai saranno al lavoro dentro il teatro”

LECCO – “Il progetto definitivo è già stato deliberato, sarà eseguita un’ulteriore analisi diagnostica richiesta dal progettista e nel giro di un mese avremo il progetto esecutivo”.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Corrado Valsecchi, riferisce in Consiglio Comunale sull’iter in corso per il restauro del Teatro della Società. Due anni dopo la chiusura della storica sala di Piazza Garibaldi, i lavori non sono ancora partiti ma presto, fa sapere l’assessore, dovrebbero finalmente iniziare.

L’intervento di Valsecchi è giunto nel corso dell’illustrazione delle integrazioni al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, con l’aggiunta di altri 401 mila euro di stanziamenti destinati all’opera.

“Ci sono delle criticità nella volta del teatro che vanno ulteriormente indagate – ha spiegato l’assessore – e con il progetto esecutivo potremo bandire la gara. Solo dallo scorso maggio, grazie alla variante di bilancio, abbiamo a disposizione 1,75 milioni di euro per i lavori”.

“Ho chiesto al dirigente, il dott. Cereda, tempistiche certe. Si prevede l’affidamento a settembre e l’inizio dei lavori non potrà andare oltre la metà di ottobre. Allora gli operai saranno già all’opera all’interno del teatro, concludendo i lavori potenzialmente prima della fine di questo mandato”.



“Credo di poter assicurare – ha aggiunto Valsecchi – che per la stagione 2020-21 il teatro sarà nuovamente fruibile”.

Un annuncio importante che però ha trovato le perplessità delle minoranze, in particolare degli esponenti della Lega Nord e di Alberto Anghileri della sinistra. “Trovo difficile che sia possibile programmare una stagione teatrale senza la certezza che il teatro sia pronto per tempo” ha commentato quest’ultimo.

“Noi sicuramente programmeremo la prossima stagione – ha spiegato Simona Piazza, assessore alla Cultura – generalmente si organizza la nuova rassegna tra giugno e settembre. Questa giunta potrà organizzare l’evento inaugurale del teatro”.

L’opera dei Promessi Sposi di Amilcare Ponchielli è già candidata per la prima serata