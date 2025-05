TEDx Lecco 2025: “Mind the Gap – Oltre la distanza”, un ponte tra idee e possibilità

Ecco chi sono i primi speaker annunciati per l’edizione 2025 di TEDx Lecco

Il sabato 27 settembre al Teatro Cenacolo Francescano. Biglietti in vendita online dal 7 maggio

LECCO – TEDx Lecco torna anche nel 2025. La terza edizione dell’evento si terrà sabato 27 settembre al Teatro Cenacolo Francescano e avrà come titolo “Mind the Gap – Oltre la distanza”. Una scelta che, come sottolineano gli organizzatori Andrea Pontiggia e Davide Baratto, prosegue nel solco delle prime due edizioni: “Versus” e “Essere Umani”. L’obiettivo è ancora una volta quello di offrire spunti di riflessione e confronto, approfondendo tematiche che toccano da vicino la dimensione umana e sociale.

L’annuncio è arrivato nel corso della presentazione ufficiale di oggi pomeriggio alle Officine Badoni, durante la quale è stato ricordato come TEDxLecco sia subito. I numeri del 2024 confermano un progetto solido e partecipato: 400 persone in platea, 35 sponsor, 45 volontari, 11 enti patrocinatori e 4 media partner, tra cui Lecconotizie.com che anche quest’anno sarà tra i media partner.

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha sottolineato il valore dell’iniziativa, definendola “un appuntamento capace di stimolare l’intelligenza e la curiosità delle persone, offrendo spunti utili da riportare nella vita quotidiana e professionale – concludendo – Siamo onorati di ospitare una realtà come TEDx nella nostra città”.

TEDxLecco continua a distinguersi per la capacità di proporre contenuti di valore in una forma accessibile e coinvolgente, mettendo al centro non le risposte, ma le domande. Come ha spiegato Daniele Lancini, responsabile comunicazione, il tema di quest’anno è nato da un processo più ampio e condiviso, che ha coinvolto nuovi membri del team: “Non era scontato riuscire a individuare un tema forte per la nostra città per il terzo anno consecutivo. Abbiamo cambiato approccio, allargando la squadra e il metodo per scegliere il titolo del 2025, tenendo sempre ben presente che lo scopo di TEDx non è quello di dare risposte, bensì di generare domande”.

Il titolo “Mind the Gap”, che richiama il celebre avviso della metropolitana londinese, viene qui reinterpretato. Non un vuoto da colmare a tutti i costi, ma uno spazio di possibilità. Lancini, infatti, ha spiegato: “Troppo spesso ci fermiamo agli opposti: passato e futuro, inclusione ed esclusione, stabilità e cambiamento. Ma la trasformazione vera avviene nel mezzo, dove il divario non solo separa, ma connette, bilancia e accresce. Non tutti i gap sono ostacoli, né devono essere sempre colmati: alcuni creano armonia, come la distanza tra le stelle, altri aprono nuove prospettive. Il loro valore è nella presenza, non nell’assenza. Vanno riconosciuti e abitati, non cancellati”.

Mind the Gap invita a superare l’idea della distanza come limite, per vederla come opportunità e spazio di crescita. Non è una presa di posizione, ma un atto di consapevolezza: nel vuoto tra due sponde si trovano le domande urgenti, le risposte inattese, il senso del movimento. Insomma, presta attenzione a ciò che manca: lì si nascondono rischio, cambiamento e crescita.

Il logo dell’edizione 2025 è stato affidato al graphic designer Silvio Agostoni, che ha saputo interpretare visivamente il concetto di distanza come elemento aperto e generativo giocando sul lettering del titolo stesso.

Sono stati inoltre presentati i primi quattro speaker (nelle prossime settimane ne verranno svelati altri), introdotti da Marco Menaballi, presidente dell’associazione culturale LEC e Curator di TEDxLecco. Sul palco del Teatro Cenacolo Francescano saliranno il giovane compositore di musica contemporanea Mattia Morleo, accompagnato dalla ballerina della Scala Martina Arduino, la Deputy CEO di Sistech Silvia Gallitto, il noto content creator Save a Gamer e l’attore comico Tiziano La Bella, che sarà anche protagonista della serata di anteprima “Boomer”, in programma il 26 settembre.

Un’ulteriore novità è stata l’annuncio di un secondo evento TEDx, previsto per i primi mesi del 2026: si tratta di TEDxYouth Lecco, un formato dedicato ai giovani e pensato per coinvolgere direttamente studenti delle scuole medie e superiori. Gli organizzatori hanno spiegato che sarà realizzato con il supporto dell’Informagiovani di Lecco e con la partecipazione attiva delle scuole. Un progetto che, hanno fatto sapere, prenderà forma subito dopo la conclusione dell’edizione 2025. L’assessore alle Politiche Giovanili Alessandra Durante ha accolto la proposta con entusiasmo, definendola una grande opportunità per il coinvolgimento dei ragazzi e per lo sviluppo di nuove competenze.

TEDxLecco si conferma così un appuntamento di valore, capace di rinnovarsi e di aprirsi sempre più alla città. Un’occasione non solo per ascoltare voci nuove, ma anche per costruire una cultura del pensiero critico, dell’ascolto e dell’incontro. Perché a volte, il “gap” non è un ostacolo: è un invito ad osservare meglio.

Biglietti

A partire dalle ore 18.00 del 7 maggio:

Early Bird 100 posti a 28 euro (fino a esaurimento)

Al termine, disponibili i restanti biglietti a 35 euro

Acquisto su: https://wwwciaotickets.com/biglietti/tedxlecco-mind-the-gap