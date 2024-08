TEDxLecco 2024, svelati i primi speaker della nuova edizione

Guido Scorza e Claudio Belotti tra i protagonisti dell’edizione 2024

L’evento prenderà il via sabato 28 settembre alle 14 presso il Teatro Cenacolo Francescano

LECCO – “TEDxLecco ritorna con la sua edizione 2024 e quest’anno ci sorprende con una tema che tocca profondamente il cuore, ovvero ‘Essere umani-Al Cuore della Nostra Unicità‘” queste sono le parole degli organizzatori che annunciano molte novità per questa seconda edizione, tra cui una nuova location. L’evento prenderà il via sabato 28 settembre alle ore 14 presso il Teatro Cenacolo Francescano.

“Oggi, più che mai, l’umanità si trova ad affrontare sfide senza precedenti, dall’avanzare della tecnologia alla crescente ricerca delle performance. In mezzo a queste sfide, c’è una bellezza e una complessità intrinseca nell’essere umani che merita di essere riscoperta e celebrata. Attraverso storie ispiratrici, idee innovative e riflessioni profonde, esploreremo come possiamo riscoprire la nostra umanità, abbracciando le nostre imperfezioni come fonte di forza e unicità” spiegano gli organizzatori.

“Mentre saremo sempre più interconnessi e collegati alle nuove tecnologie, torniamo ad ingombrare la vista nello sguardo verso il futuro contando sulle nostre unicità. Attraverso gli interventi di 7 speaker e performer d’eccezione esploreremo nuove prospettive e punti di vista profondamente differenti – continuano gli organizzatori – Le loro storie e le loro esperienze ci guideranno in una riflessione profonda sui valori, le sfide e le opportunità che caratterizzano la nostra natura. TEDxLecco 2024 sarà un’occasione unica per connettersi, ispirarsi e condividere idee che possono davvero fare la differenza”.

Svelati in anteprima i primi due speaker dell’edizione 2024: Guido Scorza e Claudio Belotti. Guido Scorza è avvocato, giornalista e professore a contratto di diritto delle nuove tecnologie e privacy, attuale componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali. Con lui verrà affrontato il seguente tema “come restare umani sapendo di poter diventare super-umani?”

Claudio Belotti è un rinomato Executive Coach, esperto in Coaching, PNL e Dinamiche a Spirale, grazie alla carriera internazionale che si estende per oltre tre decenni. E’ noto per il suo stile pratica ed efficace, il suo orientamento al business e la sua capacità di ottenere risultati nello sviluppo degli esseri umani. Con lui verrà affrontato il tema delle “Relazioni Umane come tratto distintivo dell’uomo”.

Il desiderio di riproporre l’evento nasce dalla passione che caratterizza i membri dell’associazione organizzatrice LEC – Liberi Esploratori Culturali per la condivisione delle idee e incoraggiato dal riscontro ricevuto con la prima edizione che ha mosso oltre 35 volontari nell’organizzazione, coinvolto più di 40 aziende del territorio che hanno sostenuto il progetto e raccolto la partecipazione di circa 200 spettatori tra Main Stage e Watch Party.

I biglietti per l’evento sono già in vendita a questo link